США прогнозує, що у 2023/24 маркетинговому році в Україні збільшиться як експорт, так і виробництво пшениці.

Про це йдеться в оновленому прогнозі Департаменту сільського господарства США (USDA), пише «Економічна правда».

Згідно з прогнозом USDA, експорт пшениці з України збільшиться на 1,5 мільйона тонн до 14 мільйонів тонн у 2023-24 маркетинговому році. Виробництво пшениці — на 0,9 мільйона тонн до 23,4 мільйонів тонн.

Прогноз з виробництва та експорту української кукурудзи залишився без змін: 30,5 мільйонив тонн і 21 мільйон тонн відповідно.

При цьому, збільшено також прогноз світового споживання та торгівлі пшеницею.

Так, прогноз світового споживання пшениці збільшено на 1,8 мільйона тонн до 796,5 мільйонів тонн, головним чином через збільшення використання зернових для кормів в Індії та ЄС.

Прогноз світової торгівлі пшеницею збільшено на 2,4 мільйона тонн до 209,5 мільйонів тонн завдяки зростанню експорту з України, РФ, Австралії та Канади, що компенсує зниження експорту з ЄС.

Прогнозовані кінцеві запаси пшениці на 2023-24 маркетинговому році збільшено на 1,8 мільйона тонн до 260 мільйонів тонн.

Нагадаємо, уряд очікує на зростання експорту товарів та послуг з України на 9% у 2024 році. Позитивні зрушення за цим напрямом почали відбуватися в останні місяці 2023 року.