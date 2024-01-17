Росавіація минулого тижня направила в авіакомпанії «Аерофлот» та «Росія» телеграми, в яких попросила не виконувати польоти до Єгипту на 27 літаках.

Текст документу цитує російське видання «Известия».

«Не рекомендуємо з 12:00 12 січня виконання польотів до пунктів Арабської Республіки Єгипет до особливого рішення на наступних повітряних суднах...», — сказано в телеграмі.

«Аерофлоту» рекомендували не літати до Єгипту на 24 бортах: десяти Airbus A320, дев’яти Boeing 777-300ER, чотирьох Airbus A321 та одному Airbus A350, а «Росію» — на трьох Boeing 737-800, випливає з документа.

Федеральне агентство повітряного транспорту видало телеграму відразу після отримання закритими каналами інформації про ризики арешту цих літаків в єгипетських аеропортах, розповів співрозмовник «Известий».

Обидві компанії зараз не виконують рейси до Єгипту цими повітряними суднами, зазначило джерело «Известия» у Росавіації, на що також вказали дані сервісу FlightRadar24.

Крім того, в авіакомпанії «Росія» також підтвердили «Известиям», що перелічені літаки на даний момент не здійснюють польоти до цієї країни, додавши, що «дане рішення не впливає на виконання виробничої програми перевізника».

Нагадаємо, українські спецслужби провели успішну операцію та отримали великий обсяг закритих документів структурного підрозділу Мінтранспорту РФ — Федерального агентства повітряного транспорту (Росавіація). Аналіз документів свідчить, що сфера цивільної авіації Росії перебуває на межі колапсу.