Британія інвестує 25 мільйонів доларів в програму допомоги українському експорту та імпорту продовольчих продуктів.

Про це повідомляється на сайті МЗС Британії.

Зазначається, що британська Інституція фінансування розвитку British International Investment (BII) запускає свою першу інвестицію в Україну, виділяючи 25 мільйонів доларів США, щоб гарантувати, що Україна залишається пов’язаною зі світовою економікою.

Це інвестиція в Глобальну програму фінансування торгівлі Міжнародної фінансової корпорації (IFC), яку також підтримують Міжнародна фінансова корпорація розвитку США та Багатостороннє агентство гарантій інвестицій. Програма має відкрити доступ до фінансування для українського імпорту та експорту на 1 мільярд доларів США, в тому числі життєво важливих запасів їжі.

Нагадаємо, США прогнозує, що у 2023/24 маркетинговому році в Україні збільшиться як експорт, так і виробництво пшениці.