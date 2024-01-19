Рада та парламент Євросоюзу досягли попередньої угоди щодо частин пакету заходів щодо боротьби з відмиванням грошей.

Про це повідомляється на сайті Ради ЄС.

Зокрема, для розрахунків готівкою в ЄС хочуть запровадити максимальний ліміт у 10 тисяч євро, що ускладнить злочинцям відмивання брудних грошей. Країни-члени матимуть можливість запроваджувати нижчу максимальну межу, якщо вони бажають.

Крім того, згідно з попередньою угодою, зобов’язані особи повинні будуть ідентифікувати та перевірити особу особи, яка здійснює випадкові операції готівкою від 3 до 10 тисяч євро.

Нагадаємо, президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн оголосила про початок скринінгу українського законодавства. Вона також анонсувала формування переговорної рамки щодо членства України в Євросоюз.