У ніч проти 25 січня сили протиповітряної оборони знищили 11 із 14 «шахедів», якими росіяни атакували Україну.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
Зазначається, що у ніч на 25 січня військо РФ завдало удару 14-ма ударними БпЛА типу «Shahed-136/131» з району Приморсько-Ахтарськ — РФ та мису Чауда – Крим, а також чотирма зенітними керованими ракетами С-300 з Бєлгородської області РФ у напрямку Харкова та однією — з окупованої Донеччини.
«До відбиття повітряного нападу залучено зенітні ракетні підрозділи і мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України. В результаті бойової роботи знищено 11 «шахедів» у межах Одеської та Миколаївської областей», — йдеться у повідомленні.
Так, як повідомив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім, у ніч на 25 січня силами й засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено БпЛА типу «Shahed-136/131».
Крім того, вчора, 24 січнчя, о 15:25 внаслідок ворожого обстрілу села Дмитрівка Куцурубської громади пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури та житлові будинки. Через ворожу атаку без електропостачання залишилося три населені пункти громади.
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У ніч проти 25 січня сили протиповітряної оборони знищили 11 із 14 «шахедів», якими росіяни атакували Україну.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
Зазначається, що у ніч на 25 січня військо РФ завдало удару 14-ма ударними БпЛА типу «Shahed-136/131» з району Приморсько-Ахтарськ — РФ та мису Чауда – Крим, а також чотирма зенітними керованими ракетами С-300 з Бєлгородської області РФ у напрямку Харкова та однією — з окупованої Донеччини.
«До відбиття повітряного нападу залучено зенітні ракетні підрозділи і мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України. В результаті бойової роботи знищено 11 «шахедів» у межах Одеської та Миколаївської областей», — йдеться у повідомленні.
Так, як повідомив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім, у ніч на 25 січня силами й засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено БпЛА типу «Shahed-136/131».
Крім того, вчора, 24 січнчя, о 15:25 внаслідок ворожого обстрілу села Дмитрівка Куцурубської громади пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури та житлові будинки. Через ворожу атаку без електропостачання залишилося три населені пункти громади.
|
Огляд російських медіа за грудень 2023 року: головні фейки та маніпуляціїВіталій Новіков
|
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Медіа Миколаєва на шляху розвитку: стратегії та навчання роботи з грантамиКатерина Середа
|
|
Мені болить. Зникаюча природаОлена Горячева
|
|
Про результати SpaceX у 2023 та плани на 2024 рікМаксим Павловський
|
|
Деколонізація Миколаєва: Про Фалєєва та ДекабристівІлля Зелінський
|