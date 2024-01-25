У ніч проти 25 січня сили протиповітряної оборони знищили 11 із 14 «‎шахедів»‎, якими росіяни атакували Україну.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Зазначається, що у ніч на 25 січня військо РФ завдало удару 14-ма ударними БпЛА типу «‎Shahed-136/131»‎ з району Приморсько-Ахтарськ — РФ та мису Чауда – Крим, а також чотирма зенітними керованими ракетами С-300 з Бєлгородської області РФ у напрямку Харкова та однією — з окупованої Донеччини.

«‎До відбиття повітряного нападу залучено зенітні ракетні підрозділи і мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України. В результаті бойової роботи знищено 11 «‎шахедів»‎ у межах Одеської та Миколаївської областей»‎, — йдеться у повідомленні.

Так, як повідомив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім, у ніч на 25 січня силами й засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено БпЛА типу «Shahed-136/131».

Крім того, вчора, 24 січнчя, о 15:25 внаслідок ворожого обстрілу села Дмитрівка Куцурубської громади пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури та житлові будинки. Через ворожу атаку без електропостачання залишилося три населені пункти громади.