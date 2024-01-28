На Миколаївщині протягом тижня з 22 до 28 січня сапери виявили та знешкодили 215 вибухонебезпечних предметів.

Про це повідомили у Силах оборони півдня в Telegram.

Зазначається, що за даний період спеціалісти розмінували 60,18 гектара земель у Миколаївській області.

«Сили оборони виявили, вилучили та знешкодили 586 вибухонебезпечних предметів: Херсонська – 371, Миколаївська – 215», – йдеться у повідомленні.

Нагадуємо: вилучення та безпечне усунення вибухонебезпечних предметів - завдання лише кваліфікованих фахівців. Тому, якщо ви виявили підозрілий предмет:

Не наближайтеся!

Не торкайтеся!

Терміново повідомте за номером 101!

Протягом тижня на Миколаївщині виявили та знешкодили 215 вибухонебезпечних предметів, фото: Сили оборони півдня Протягом тижня на Миколаївщині виявили та знешкодили 215 вибухонебезпечних предметів, фото: Сили оборони півдня Протягом тижня на Миколаївщині виявили та знешкодили 215 вибухонебезпечних предметів, фото: Сили оборони півдня

Як повідомлялось раніше, більше ніж третина території України забруднена мінами та вибухонебезпечними предметами.

Також, в Миколаївській області на базі трьох закладів освіти відкрили класи, в яких рятівники ДСНС навчатимуть дітей правил безпеки у разі виникнення надзвичайних ситуацій та розвиватимуть навички надання домедичної допомоги.

Нагадаємо, що в Україні розпочали роботу над оновленням шкільної дисципліни «Захист України», де дітей будуть навчати необхідним умінням.