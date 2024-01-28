На Миколаївщині протягом тижня з 22 до 28 січня сапери виявили та знешкодили 215 вибухонебезпечних предметів.
Про це повідомили у Силах оборони півдня в Telegram.
Зазначається, що за даний період спеціалісти розмінували 60,18 гектара земель у Миколаївській області.
«Сили оборони виявили, вилучили та знешкодили 586 вибухонебезпечних предметів: Херсонська – 371, Миколаївська – 215», – йдеться у повідомленні.
Нагадуємо: вилучення та безпечне усунення вибухонебезпечних предметів - завдання лише кваліфікованих фахівців. Тому, якщо ви виявили підозрілий предмет:
Як повідомлялось раніше, більше ніж третина території України забруднена мінами та вибухонебезпечними предметами.
Також, в Миколаївській області на базі трьох закладів освіти відкрили класи, в яких рятівники ДСНС навчатимуть дітей правил безпеки у разі виникнення надзвичайних ситуацій та розвиватимуть навички надання домедичної допомоги.
Нагадаємо, що в Україні розпочали роботу над оновленням шкільної дисципліни «Захист України», де дітей будуть навчати необхідним умінням.
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На Миколаївщині протягом тижня з 22 до 28 січня сапери виявили та знешкодили 215 вибухонебезпечних предметів.
Про це повідомили у Силах оборони півдня в Telegram.
Зазначається, що за даний період спеціалісти розмінували 60,18 гектара земель у Миколаївській області.
«Сили оборони виявили, вилучили та знешкодили 586 вибухонебезпечних предметів: Херсонська – 371, Миколаївська – 215», – йдеться у повідомленні.
Нагадуємо: вилучення та безпечне усунення вибухонебезпечних предметів - завдання лише кваліфікованих фахівців. Тому, якщо ви виявили підозрілий предмет:
Як повідомлялось раніше, більше ніж третина території України забруднена мінами та вибухонебезпечними предметами.
Також, в Миколаївській області на базі трьох закладів освіти відкрили класи, в яких рятівники ДСНС навчатимуть дітей правил безпеки у разі виникнення надзвичайних ситуацій та розвиватимуть навички надання домедичної допомоги.
Нагадаємо, що в Україні розпочали роботу над оновленням шкільної дисципліни «Захист України», де дітей будуть навчати необхідним умінням.
|
Пропаганда російської імперії під час Першої світової війни та її сучасний відповідник: корені злаВіталій Новіков
|
|
Медіа Миколаєва на шляху розвитку: стратегії та навчання роботи з грантамиКатерина Середа
|
|
Мені болить. Зникаюча природаОлена Горячева
|
|
Про результати SpaceX у 2023 та плани на 2024 рікМаксим Павловський
|
|
Деколонізація Миколаєва: Про Фалєєва та ДекабристівІлля Зелінський
|