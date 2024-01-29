Очільник МЗС Данії Ларс Лекке Расмуссен анонсував допомогу Миколаєву в розмірі 8 мільйонів євро на продовження роботи у місті Антикорупційної ініціативи ЄС.

Про це він заявив на брифінгу з міністром МЗС України Дмитром Кулебою у Миколаєві.

Кошти підуть на третій етап програми, що передбачає покращення прозорості та доброчесності у Миколаєві.

— Данія пожертвує 8 000 000 євро на майбутній третій етап антикорупційної ініціативи ЄС. Данія очолює та реалізує цю програму від імені Європейського Союзу. Програма тісно співпрацюватиме з міським головою та його командою, і разом ми хочемо покращити прозорість та доброчесність у відбудові Миколаєва, — сказав Ларс Лекке Расмуссен.

Міністр МЗС України Дмитро Кулеба та міністр МЗС Данії Ларс Лекке Расмуссен у Миколаєві (фото «НикВести») Міністр МЗС України Дмитро Кулеба та міністр МЗС Данії Ларс Лекке Расмуссен у Миколаєві (фото «НикВести»)

Зазначимо, що Миколаїв співпрацює з Антикорупційною ініціативою з 19 серпня 2022 року коли Міністр розвитку співпраці Данії Флеммінг Мьоллер Мортенсен та міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич підписали меморандум про співпрацю, який що передбачає впровадження практик прозорості та підзвітності у Миколаєві з фокусом на відбудову міста. Організація спільно з місцевою владою працює над загальною місією — створенням «Міста Доброчесності».

Очільник МЗС Данії Ларс Лекке Расмуссен також запевнив, що країна готова і надалі у всьому підтримувати Україну, зокрема Миколаїв.

— Тому я просто хочу запевнити вас, що ми стоїмо на вашому боці та будемо підтримувати вас у всьому. Я також хочу скористатися цією можливістю і подякувати всім вам, незважаючи на жорстоку агресію, обстріли та напади Росії, ви невтомно працюєте, щоб підтримати Україну, ми приїжджаємо сюди, щоб вести бізнес, проводити реконструкцію чи волонтерську допомогу, ми всі тут, щоб швидше надати підтримку Україні. Ви знаєте, що ваша робота тут може бути як небезпечною, так і надзвичайно важкою, але замість того, щоб піти, ви вирішили продовжувати свої зусилля в Україні, я сподіваюся, що ви продовжите працювати в Україні, — сказав міністр.

Нагадаємо, раніше міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич анонсував, що до кінця 2023 року, або у січні 2024, в рамках роботи з Антикорупційною ініціативою ЄС, у Миколаєві запрацює реєстр (мапа) гуманітарної допомоги, яку місто отримувало від початку повномасштабної війни від донорів.

Варто зазначити, що Миколаїв — єдине місто в Україні, що запровадило моніторинг міжнародної допомоги, яку партнери передають на міську адміністрацію.

Початок співпраці Данії з Миколаєвом

В березні 2022 року президент України, виступаючи перед парламентом Данії, закликав країну взяти «шефство» над Миколаєвом після завершення повномасштабної війни, розв’язаної Росією.

Наприкінці серпня минулого року міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич і міністр у справах міжнародного розвитку Данії Флеммінг Мьоллер Мортенсен підписали меморандум про співпрацю. Меморандум передбачає спільну роботу над формуванням проєктів реконструкції та залученням інвесторів із різних країн до відновлення Миколаєва.

В січні 2023 року в Миколаєві відбулася зустріч представників Данії та України з приводу планування подальшого відновлення міста.

3 липня міністр Королівства Данія оголосила новий пакет допомоги для Миколаївської області.

У вересні після зустрічі з прем’єр-міністром Метте Фредеріксен президент Володимир Зеленський анонсував відкриття в Миколаєві офісу посольства Данії в Україні.

На початку листопаду Данія оголосила про новий масштабний пакет допомоги Україні на 40,2 мільйонів євро. Головний акцент у пакеті допомоги — на Миколаєві та Миколаївській області.

Також в листопаді запрацювали Офіс відновлення та розвитку Миколаївської області та Офіс відновлення та розвитку міської громади Миколаєва.

А нещодавно, 26 січня, у Миколаєві відкрили канцелярію Посольства Королівства Данії в Україні. З цього приводу до міста прибув міністр закордонних справ країни Ларс Лекке Расмуссен.