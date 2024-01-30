У Вознесенську відновлює свою роботу фізкультурно-оздоровчий комплекс «Водограй».
Про це повідомила пресслужба Вознесенської міської ради у Facebook.
«Водограй» запрацює з 3 лютого, майже після дворічної перерви. Абонементи, придбані у січні-лютому 2022 року, все ще дійсні.
«Відвідування плавального басейну для дітей віком до 14 років, тільки за умови супроводу дорослих!», — йдеться в повідомленні.
Графік роботи басейну:
Нагадаємо, у Миколаєві відновили функціонування стрибкового басейну в спортивному комплексі «Водолій».
Зазначимо, у Вознесенську планують встановити когенераційну станцію, яка здатна з газу виробляти два види енергії одночасно, зокрема, електричну та теплову.
Нагадаємо, що Вознесенська міська рада, в рамках співробітництва з Німецьким товариством міжнародного співробітництва GIZ, реалізує будівництво станції сонячних батарей.
Варто зазначити, що у червні нардеп Артем Чорноморов анонсував відкриття сонячної електростанції у лікарні в Вознесенську. Сонячна електростанція покликана допомогти закладу економити кошти.
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У Вознесенську відновлює свою роботу фізкультурно-оздоровчий комплекс «Водограй».
Про це повідомила пресслужба Вознесенської міської ради у Facebook.
«Водограй» запрацює з 3 лютого, майже після дворічної перерви. Абонементи, придбані у січні-лютому 2022 року, все ще дійсні.
«Відвідування плавального басейну для дітей віком до 14 років, тільки за умови супроводу дорослих!», — йдеться в повідомленні.
Графік роботи басейну:
Нагадаємо, у Миколаєві відновили функціонування стрибкового басейну в спортивному комплексі «Водолій».
Зазначимо, у Вознесенську планують встановити когенераційну станцію, яка здатна з газу виробляти два види енергії одночасно, зокрема, електричну та теплову.
Нагадаємо, що Вознесенська міська рада, в рамках співробітництва з Німецьким товариством міжнародного співробітництва GIZ, реалізує будівництво станції сонячних батарей.
Варто зазначити, що у червні нардеп Артем Чорноморов анонсував відкриття сонячної електростанції у лікарні в Вознесенську. Сонячна електростанція покликана допомогти закладу економити кошти.
|
Пропаганда російської імперії під час Першої світової війни та її сучасний відповідник: корені злаВіталій Новіков
|
|
Медіа Миколаєва на шляху розвитку: стратегії та навчання роботи з грантамиКатерина Середа
|
|
Мені болить. Зникаюча природаОлена Горячева
|
|
Про результати SpaceX у 2023 та плани на 2024 рікМаксим Павловський
|
|
Деколонізація Миколаєва: Про Фалєєва та ДекабристівІлля Зелінський
|