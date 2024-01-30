У Вознесенську відновлює свою роботу фізкультурно-оздоровчий комплекс «Водограй».



Про це повідомила пресслужба Вознесенської міської ради у Facebook.

«Водограй» запрацює з 3 лютого, майже після дворічної перерви. Абонементи, придбані у січні-лютому 2022 року, все ще дійсні.

«Відвідування плавального басейну для дітей віком до 14 років, тільки за умови супроводу дорослих!», — йдеться в повідомленні.

Графік роботи басейну:

Понеділок: санітарний день для басейну (фізкультурно-оздоровчий комплекс працює).

Вівторок — п’ятниця: 12:00-20:00 (останній вхід о 18:50).

Субота та неділя: 10:00-20:00 (останній вхід о 18:50).





У Вознесенську відновлює свою роботу фізкультурно-оздоровчий комплекс «Водограй», фото: пресслужба міськради У Вознесенську відновлює свою роботу фізкультурно-оздоровчий комплекс «Водограй», фото: пресслужба міськради У Вознесенську відновлює свою роботу фізкультурно-оздоровчий комплекс «Водограй», фото: пресслужба міськради

Нагадаємо, у Миколаєві відновили функціонування стрибкового басейну в спортивному комплексі «Водолій».

Зазначимо, у Вознесенську планують встановити когенераційну станцію, яка здатна з газу виробляти два види енергії одночасно, зокрема, електричну та теплову.

Нагадаємо, що Вознесенська міська рада, в рамках співробітництва з Німецьким товариством міжнародного співробітництва GIZ, реалізує будівництво станції сонячних батарей.

Варто зазначити, що у червні нардеп Артем Чорноморов анонсував відкриття сонячної електростанції у лікарні в Вознесенську. Сонячна електростанція покликана допомогти закладу економити кошти.