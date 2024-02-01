Дмитро Овсянников. Фото: The Insider

Колишнього російського чиновника Дмитра Овсяннікова заарештували в Лондоні 22 січня і тримають у в'язниці за звинуваченнями, що включають порушення британських санкцій проти Росії.

Про це повідомила газета Times з посиланням на Національне агентство з боротьби зі злочинністю, пише «Російська служба ВВС».

В 2016 році окупанти призначили Дмитра Овсяннікова «губернатором» Севастополя. Він обіймав цю посаду до липня 2019 року. Пізніше він був заступником міністра промисловості та торгівлі РФ, але у квітні 2020 року був звільнений з цієї посади прем'єром Михайлом Мішустіним, формально у зв'язку зі скороченням посади. В уряді тоді не приховували наміру звільнити його, цьому передував скандал, викликаний тим, що чиновник голосно матюкався в аеропорту Іжевська у відповідь на прохання пред'явити посадковий талон; також Дмитра Овсяннікова виключили з «Єдиної Росії».

З 31 грудня 2020 року, ще до повномасштабного вторгнення, Дмитро Овсянніков був включений до британського списку санкцій, де значиться досі; його активи у Сполученому Королівстві підлягали заморожуванню, а у березні 2022 року до цього було додано заборону на користування трастовими послугами. При цьому заборона на в'їзд до країни для нього не вводилася.

Повідомляється, що заарештований Дмитро Овсянніков був удома в Лондоні. Його звинувачують у відкритті рахунку в банку Halifax Bank of Scotland не пізніше лютого минулого року, після чого він, як стверджується, дозволив внести туди чотири платежі на загальну суму 65 тисяч фунтів стерлінгів, а також зберігав у себе 77,5 тисяч фунтів стерлінгів «кримінальної готівки»», пише Times з посиланням на Національне агентство боротьби зі злочинністю.

З часу арешту Дмитро Овсянніков утримується в одній із лондонських в'язниць (що досить незвичайно — заарештованих за ненасильницькі злочини найчастіше звільняють під заставу). 20 лютого він має постати перед Королівським судом Сазерка (район на південному березі Темзи у Лондоні).

Проти Дмитра Овсяннікова також діяли санкції Євросоюзу, але в жовтні 2022 року їх зняли.

Нагадаємо, восени минулого року у Нідерландах суд присудив російському підприємцю півтора року в’язниці та 200 тисяч євро штрафу за постачання в Росію мікросхем в обхід санкцій.