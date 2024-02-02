Володимир Зеленський, Фото: ОП

Президент Володимир Зеленський 2 лютого провів засідання Ставки, де обговорили українське виробництво дронів, снарядів, ситуацію на фронті, енергетику та будівництво фортифікаційних споруд.

Про це він повідомив в Telegram.

«Сьогодні пʼять питань. Перше — українське виробництво дронів. План на 2024 рік. Збільшено контракти. Спланували додатковий бюджет саме на дрони і забезпечимо його виконання. Доповіді — віце-премʼєр-міністр Федоров та міністр оборони Умєров. Загалом на цей рік більше 90% дронів на фронті — це вітчизняне виробництво. Дякую кожній українській компанії, яка працює заради такої нашої сили. Дякую кожному, хто тренує операторів дронів. Дякую кожному волонтеру, який допомагає», — написав Володимир Зеленський.

Другим питанням президент назвав снаряди: виробництво та імпорт. Про це заслухали доповідь міністра оборони Рустема Умєрова.

«Друге питання — снаряди. Виробництво та імпорт. Теж збільшуємо контракти. І пришвидшуємо виробників. Доповідь — міністр оборони. Дякую всім, хто працює 24/7 на виробництвах», — зазначив глава держави.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний доповів про ситуацію на ключових напрямках фронту.

«Всі ключові напрямки. Авдіївка — особливо складно. Доповідали головком Залужний та командувачі за напрямками — Москальов, Cирський. Дякую всім українським воїнам, які тримають позиції та знищують ворога. Працюємо з партнерами, щоб додати українським воїнам більше сили», — зазначив Володимир Зеленський.

За його словами, учасники засідання обговорили і нарощування фортифікаційних споруд. Зокрема, Премʼєр-міністр Денис Шмигаль доповів щодо фінансування, а міністр оборони — щодо термінів виконання завдань.

«Швидко реалізовуємо. Дякую всім, хто залучений», — зазначив Президент.

На Ставці йшлося і про енергетику.

«Відновлення після російських ударів, фізичний захист енергетики, наші системні кроки. Детальні доповіді. Уряд — Шмигаль, Кубраков. Енергокомпанії — Чернишов, Кудрицький. Проходимо цей опалювальний сезон стабільно», — наголосив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, Президент Володимир Зеленський заявив, що нині Україна потребує посилення своєї протиповітряної оборони як на фронті, так і для посилення захисту людей у тилових містах і громадах.