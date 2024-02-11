Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що у 2024 уряд виділить з держбюджету понад 40 мільярдів гривень на стимулювання економічної активності та допомогу українським підприємцям.

Про це він заявив під час наради з Мінекономіки, Мінфіном, народними депутатами та представниками Офісу президента.

«Цього року з бюджету на стимулювання економічної активності та допомогу українським підприємцям виділяємо більше 40 мільярдів гривень. Інвестуємо у створення нових МСБ через грантову програму єРобота. Розширюємо пільгове кредитування. Створюємо нові індустріальні парки. Запускаємо більше проєктів страхування інвестицій від воєнних ризиків. Будуємо нову експортно-орієнтовану економіку», — повідомив Денис Шмигаль.

Прем'єр-міністр наголосив, що купівля українських товарів – це робочі місця, податки у бюджет, а отже — посилення армії та внесок кожного в перемогу.

Нагадаємо, представники малого та середнього бізнесу у Миколаєві, які були вимушені зупинити роботу через війну, можуть отримати допомогу від міжнародних партнерів.

Зазначимо, у Міністерстві економіки пропонують скасувати 47% інструментів державного регулювання — дозволів, ліцензій, декларацій погоджень, — щоб суттєво розширити економічні свободи в Україні та стимулювати розвиток підприємництва.