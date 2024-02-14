Українські виробники отримали можливість експортувати кормове борошно та кормові жири до Ізраїлю. Відповідні ветеринарні сертифікати погодили компетентні органи двох країн.

Про це повідомили у Держпродспоживслужбі України.

Відкриття ринків стало можливим завдяки спільній роботі фахівців Держпродспоживслужби та дипломатів МЗС України.

— МЗС спільно з Держпродспоживслужбою продовжують відкривати двері для української продукції у світі. Лише за минулий та цей тиждень ми відкрили нові ринки в трьох країнах: КНР, Катарі та Ізраїлі. Це частина системної стратегії МЗС з допомоги українському бізнесу в часи війни. В рамках нашої платформи Nazovni з січня 2023 до лютого 2024 року ми опрацювали 84 заявки експортерів на вихід на ізраїльський ринок, отже він є цікавим для бізнесу. Ми продовжимо відкривати нові двері для українських товарів у цій та інших країнах, — заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.