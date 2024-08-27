Денис Шмигаль. Скриншот під час Форуму керівників державних інституцій.

У державному бюджеті не вистачає понад 500 мільярдів гривень на оборонні потреби.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час Форуму керівників державних інституцій.

Він зазначив, що влада планує низку заходів для залучення цих коштів. Денис Шмигаль підкреслив, що критично необхідно зібрати додаткові кошти для забезпечення обороноздатності країни. Зміни до бюджету, подані до парламенту, передбачають понад 500 мільярдів гривень для виплати зарплат військовим, закупівлі обладнання та фінансування оборонної промисловості.

«Фактично в парламент подані зміни до бюджету більш ніж на 500 млрд грн цього року — це те, що нам потрібно для того, аби оплатити заробітну плату нашим військовим, кількість яких зростає, для того, щоб закуповувати відповідне обладнання, для того, щоб фінансувати український оборонпром», — сказав він.

Основним джерелом фінансування планується збільшення внутрішніх запозичень. Прем’єр зазначив, що ринок, фінансові інституції та банки готові до цього. Іншими заходами є підвищення ставки податку на прибуток для банків та розширення бази для військового збору.

Також уряд запроваджує принцип «воюй або працюй», що передбачає виведення ринку праці з тіні, збільшення кількості робочих місць та підвищення зарплат.

«Також запроваджуємо принцип «воюй або працюй», який передбачає введення низки заходів, які ринок праці виведуть з тіні. Це важливі моменти для збільшення кількості робочих місць, для підвищення заробітних плат в галузях і для наповнення нашого бюджету», — сказав Денис Шмигаль.

Щодо цивільного бюджету, Денис Шмигаль зазначив, що робота з партнерами триває щодня. Влада має плани щодо закриття цього року та наступного, зокрема, за рахунок заморожених активів Росії. Першим кроком є отримання 50 мільярдів доларів від партнерів як грант.

Раніше повідомлялося, що станом на початок липня 2024 року загальний борг України перед Міжнародним валютним фондом зріс до 13,85 мільярдів доларів.