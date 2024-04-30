Уряд Латвії схвалив надання Україні нового пакету озброєння та безпілотників.

Про це заявила прем’єр-міністерка країни Евіка Сіліня в соцмережах.

Зазначається, що українським військовим передадуть зенітні установки NBS і тактичні безпілотні системи спостереження.

«Кожною поставкою ми показуємо нашу підтримку народові України в боротьбі проти Росії, яка є найбільшою загрозою для миру та безпеки у світі. Латвія виділяє 0,25% свого ВВП на рік на військову допомогу Україні. Ми продовжимо підтримувати Україну як на двосторонньому рівні, так і разом із нашими союзниками», — зазначила вона.