Уряд Латвії схвалив надання Україні нового пакету озброєння та безпілотників.
Про це заявила прем’єр-міністерка країни Евіка Сіліня в соцмережах.
Зазначається, що українським військовим передадуть зенітні установки NBS і тактичні безпілотні системи спостереження.
«Кожною поставкою ми показуємо нашу підтримку народові України в боротьбі проти Росії, яка є найбільшою загрозою для миру та безпеки у світі. Латвія виділяє 0,25% свого ВВП на рік на військову допомогу Україні. Ми продовжимо підтримувати Україну як на двосторонньому рівні, так і разом із нашими союзниками», — зазначила вона.
Евіка Сіліня зазначила, що новий пакет допомоги Покращить українську протиповітряну оборону та розвідувальні можливості.
Нагадаємо, що Латвійська державна енергокомпанія Latvenergo передала Україна обладнання для відновлення енергосистеми.
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Уряд Латвії схвалив надання Україні нового пакету озброєння та безпілотників.
Про це заявила прем’єр-міністерка країни Евіка Сіліня в соцмережах.
Зазначається, що українським військовим передадуть зенітні установки NBS і тактичні безпілотні системи спостереження.
«Кожною поставкою ми показуємо нашу підтримку народові України в боротьбі проти Росії, яка є найбільшою загрозою для миру та безпеки у світі. Латвія виділяє 0,25% свого ВВП на рік на військову допомогу Україні. Ми продовжимо підтримувати Україну як на двосторонньому рівні, так і разом із нашими союзниками», — зазначила вона.
Евіка Сіліня зазначила, що новий пакет допомоги Покращить українську протиповітряну оборону та розвідувальні можливості.
Нагадаємо, що Латвійська державна енергокомпанія Latvenergo передала Україна обладнання для відновлення енергосистеми.