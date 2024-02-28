Apple відмовилася від створення власного електромобіля. Фото: HT Tech

Компанія Apple припиняє спроби створити власний електромобіль. Над цим Apple працювала близько 10 років.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Зазначається, що компанія витратила мільярди доларів на спроби наздогнати або перевершити Tesla.

Тепер секретну групу, відому як Project Titan, що працювала над створенням електромобіля від Apple, поінформували про те, що компанія згортає свої зусилля. Водночас Apple вирішила наростити інвестиції в сферу штучного інтелекту.

Частина співробітників групи Project Titan перейде в групу штучного інтелекту Apple, тоді як інші співробітники, що працюють над апаратним забезпеченням автомобіля, найімовірніше, будуть звільнені.

За словами людей, які працювали над проектом, автомобільна група в Apple впродовж кількох років зазнавала реструктуризації та зміни стратегій, коли Apple намагалася знайти подальший шлях розвитку. Деякі керівники пропонували партнерство з автовиробниками або навіть пряму купівлю автовиробника, але нічого з цього не вийшло.

Раніше повідомлялося, що компанія Apple додасть до своїх майбутніх смартфонів iPhone 16 нову кнопку Capture на корпусі.