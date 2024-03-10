Аудитори торік попередили зловживань майже на ₴20 мільярдів. Фото з відкритих джерел

За результатами перевірок у 2023 році Державній аудиторській службі вдалося попередити бюджетних фінансових втрат майже на 20 мільярдів гривень.

Про це повідомила пресслужба Державної аудиторської служби України (ДАСУ).

«За результатами 12,2 тисяч моніторингів закупівель (а це понад 90% від усіх заходів Держаудитслужби), загальна вартість яких становила 188 мільярдів гривень, виявлено порушення вартістю 92 мільярди гривень. Фахівцям Служби вдалося попередити витрачання майже на 20 мільярдів гривень», – йдеться в повідомленні.

Загалом обсяг охоплених у 2023 році аудиторським контролем фінансових та матеріальних ресурсів становив 1,8 трильйона гривень, що в 1,4 раза більше, ніж у попередній період.

Водночас зазначається, що суми виявлених порушень, які призвели до втрат, зросли більш ніж удвічі: зі 100 мільярдів гривень у 2022 році до 211 мільярдів гривень – в 2023 році.

Нагадаємо, у вівторок, 5 березня, міжнародна компанія «Deloitte», яка входить до четвірки найбільших аудиторів світу, презентувала результати оцінки доброчесності комунального підприємства «Миколаївводоканал».

Аудитори сформували ключові індикатори оцінки, за якими має визначатись рівень доброчесності КП. Фахівці дослідили 9 ключових сфер діяльності КП і визначили, що його рівень доброчесності становить 56% від максимально можливих показників.

Підприємство отримало 579 балів із 1025 можливих.