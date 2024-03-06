У вівторок, 5 березня, міжнародна компанія «Deloitte», яка входить до четвірки найбільших аудиторів світу, презентувала результати оцінки доброчесності комунального підприємства «Миколаївводоканал».
Про це повідомляє кореспондент «НикВести».
Аудитори сформували ключові індикатори оцінки, за якими має визначатись рівень доброчесності КП. Фахівці дослідили 9 ключових сфер діяльності КП і визначили, що його рівень доброчесності становить 56% від максимально можливих показників.
Підприємство отримало 579 балів із 1025 можливих.
На підприємстві найвище оцінили дотримання вимог трудового законодавства, кадрову звітність, збір та збереження персональних даних працівників, а також облік робочого часу. Проте система управління персоналом має значний потенціал до удосконалення, особливо в аспектах моніторингу ефективності, навчання та розвитку працівників, а також відстеження зворотного зв'язку. Бракує чітко формалізованих процесів та системних ініціатив.
Організаційна структура та штатний розпис підприємства належним чином оформлені і затверджені. Процес стратегічного планування в КП формалізований, але наразі відсутня актуальна стратегія розвитку. Потенціал для оптимізації процесу оперативного планування є, включаючи консолідацію у єдиний документ усіх ініціатив підприємства.
На момент проведення оцінки комунальне підприємство успішно забезпечувало надання послуг відповідно до галузевих стандартів та кращих практик. Однак КП мало проблеми з безперебійністю водопостачання і водовідведення, а також якістю питного водопостачання та очищення стічних вод. Детальний аналіз показав, що підприємство працює у складних умовах і вже вживає заходи для покращення якості надання послуг.
Крім того, відзначено, що КП забезпечує якісну організацію роботи з надання додаткових послуг, але є можливості для вдосконалення.
Корпоративне управління в компанії відповідає базовим або допустимим стандартам, але потребує удосконалення. Проведення внутрішнього аудиту та рівень розкриття інформації є задовільними, але система внутрішнього контролю функціонує тільки частково. Є необхідність у створенні наглядової ради, оновленні інформації про винагороду керівника та проведенні зовнішніх аудитів. Управління ризиками також потребує більш ефективного моніторингу.
Після аналізу виявлено, що рівень зрілості КП у питаннях етичної поведінки та доброчесності є прийнятним, але існують області, які потребують покращення. Наприклад, не було підтверджено функціонування системи моніторингу дотримання норм етичної поведінки та інші заходи, визначені в Антикорупційній програмі МПК «Миколаївводоканал». Для їх подальшого удосконалення рекомендується зосередитися на виявлених прогалинах і впровадити відповідні рекомендовані заходи.
МКП «Миколаївводоканал» зазнає труднощів у забезпеченні належного рівня рентабельності та фінансової стійкості. Дебіторська заборгованість за послуги з водопостачання і водовідведення зростає з 2020 по 2022 рік. Підприємство потребує зовнішнього фінансування та допомоги донорів, оскільки не може самостійно відновити та розвивати свою діяльність. Низька ефективність фінансового планування також створює проблеми. Всі ці фактори призводять до наявності значних фінансових ризиків і загрози надання якісних послуг населенню.
Компанія Deloitte також надала перелік рекомендацій для підвищення прозорості та доброчесності підприємства. Для того, щоб втілити їх у життя, «Миколаївводоканал» має три місяці.
Ініціатором оцінки доброчесності виступив мер Миколаєва Олександр Сенкевич.
— Вона була підтримана Антикорупційною ініціативою Європейського Союзу для того, щоб зробити Миколаїв більш прозорим і здатним ефективно працювати з нашими міжнародними партнерами, а особливо Данією, яка нас під час війни, скажімо так, «всиновила»,— сказав Олександр Сенкевич.
Міський голова також зазначив що подібних проектів в Україні ще не було, тому розроблену методику оцінки підприємства передадуть іншим водоканалам України, щоб вони також могли покращити свою роботу.
— Сьогодні це не просто бажання Миколаєва змінити систему управління в одному з комунальних підприємств, це вимога часу. Для того, щоб нам співпрацювати з міжнародними партнерами – нам потрібно змінювати підходи в управлінні підприємств, які є важливими у нашому місті, – додав міський голова.
Олександр Сєнкевич анонсував аналогічні перевірки на ОКП «Миколаївоблтеплоенерго» та КП «Миколаївелектротранс».
Директор КП «Миколаївводоканалу» Борис Дуденко зауважив, що після аудиту вже впровадив декілька нововведень на сайті компанії.
Тепер на сайті доступні вакансії, що дозволяє швидше знаходити потрібних співробітників. Крім того, з'явилася окрема сторінка для роботи з донорами, де вони можуть бачити потреби та проекти компанії.
— Якщо ви зайдете сьогодні на наш сайт, то ви побачите, що деякі рекомендації аудиторської компанії там вже відображені. Перше — вакансії, які сьогодні потрібні. Друге, ми зробили таку класну штуку для роботи з донорами, це окрема сторінка, вона закрита, але вона по авторизації там можливо заходити наших донорів і бачити наші потреби, бачити наші потреби, наші проекти, які зараз знаходяться в реалізації. Тому всі рекомендації відпрацьовані, далі, я так розумію, в робочих групах ми надалі будемо відпрацьовувати механізми, – повідомив Борис Дуденко.
Також Борис Дуденко пояснив, що не публікував деякі договори на закупівлі та деякі технічні аспекти роботи водоканалу, через можливі загрози ударів від росіян.
— І для того, об не зламати те, що дійсно працює, прошу не забувати, що в нас війна не закінчилась. Ми знаходимось трохи вже далі, в нас не така критична ситуація, як було у 2022 році, але на запитання «Чому ви не публікували той чи інший договір» — відповідь дуже проста. Ворог сьогодні відстежує все, кожну нашу діяльність. Приведу дуже простий приклад. Громада Німеччини у 2022 році подарувала нам вакуумний ескалатор, який коштує 700 тисяч євро. Я опублікував новину про неї через місяць після того, як вона прийшла. І після цього ця техніка стояла в ангарі, для того, щоб її неможливо було побачити з безпілотника, – зазначив він.
Російські війська ще у квітні 2022 року зруйнували водопровід, через який Миколаїв отримував питну воду. Попри постійні обстріли його намагалися відновити працівники «Миколаївводоканалу», однак безуспішно.
Того ж року «НикВести» зʼясували, наскільки вода у кранах миколаївці є небезпечною для споживання. Виявилося, що вона містить ентерококи, синьогнійну паличку, токсичні елементи, має підвищений вміст хлоридів, сульфатів, сухого залишку та інше.
Більше інформації про те, чим загрожує миколаївцям вживання «технічної» води та що чекає на жителів міста далі — ми виклали у матеріалі «Миколаїв. Місто, що тримає оборону півдня, страждає від спраги».
У березні 2023 року директор «Миколаївводоканалу» Борис Дуденко, заявив про можливу загрозу руйнації системи каналізації через вплив солоної води. За його словами за останній рік водоканал ліквідував понад 1000 витоків, а після запуску подачі солоної води кількість аварій на добу зросла до 10-15 разів.
Європейський інвестиційний банк схвалив додаткове кредитне фінансування на 20 мільйонів євро для покращення водопостачання та водовідведення у Миколаєві за Програмою розвитку муніципальної інфраструктури України.
До цього з державного бюджету планували виділити 1,2 мільярда гривень на відновлення системи водопостачання в Миколаєві.Такий крок необхідний місту, оскільки солона вода роз’їдає труби і з часом у місті доведеться міняти всю систему водопостачання, пояснював директор водоканалу Борис Дуденко.
Водночас очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім вважає правильним рішення своєї команди про постачання місту «технічної» води з Південного Бугу після пошкодження водогону.
Наразі у водоканалі розглядають шість варіантів облаштування нового місця водозабору для забезпечення Миколаєва питною водою. Ці пошуки почалися ще влітку 2022 року. Тоді гендиректор водоканалу Борис Дуденко розповідав про варіанти, звідки брати необхідну кількість води для заповнення системи водопостачання міста та її цілодобової роботи.
Вже у серпні 2023 року департамент капбудівництва та супроводження проєктів розвитку Миколаївської ОВА оголосив тендер на реконструкцію 12 ділянок пошкодженого солоною водою водогону у різних районах міста на загальну суму — 1 мільярд 348 мільйонів гривень.
У вересні 2023 року очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім анонсував можливе погіршення якості води у кранах миколаївців. Водночас він вважає, що наразі вода з кранів миколаївців є кращою за якістю «більшості води в Європі».
Наразі ж питанням відновлення подачі питної води до Миколаєва наразі займається особисто президент Володимир Зеленський.
Читайте також статтю «НикВести» «Питання води в Миколаєві. Чи можливо відновити Жовтневе водосховище і як це допоможе місту?».
|
Тіна Кароль без макіяжу і мінімум експерток у новинах: як і скільки пишуть про жінок у миколаївських медіаКатерина Середа
|
У вівторок, 5 березня, міжнародна компанія «Deloitte», яка входить до четвірки найбільших аудиторів світу, презентувала результати оцінки доброчесності комунального підприємства «Миколаївводоканал».
Про це повідомляє кореспондент «НикВести».
Аудитори сформували ключові індикатори оцінки, за якими має визначатись рівень доброчесності КП. Фахівці дослідили 9 ключових сфер діяльності КП і визначили, що його рівень доброчесності становить 56% від максимально можливих показників.
Підприємство отримало 579 балів із 1025 можливих.
На підприємстві найвище оцінили дотримання вимог трудового законодавства, кадрову звітність, збір та збереження персональних даних працівників, а також облік робочого часу. Проте система управління персоналом має значний потенціал до удосконалення, особливо в аспектах моніторингу ефективності, навчання та розвитку працівників, а також відстеження зворотного зв'язку. Бракує чітко формалізованих процесів та системних ініціатив.
Організаційна структура та штатний розпис підприємства належним чином оформлені і затверджені. Процес стратегічного планування в КП формалізований, але наразі відсутня актуальна стратегія розвитку. Потенціал для оптимізації процесу оперативного планування є, включаючи консолідацію у єдиний документ усіх ініціатив підприємства.
На момент проведення оцінки комунальне підприємство успішно забезпечувало надання послуг відповідно до галузевих стандартів та кращих практик. Однак КП мало проблеми з безперебійністю водопостачання і водовідведення, а також якістю питного водопостачання та очищення стічних вод. Детальний аналіз показав, що підприємство працює у складних умовах і вже вживає заходи для покращення якості надання послуг.
Крім того, відзначено, що КП забезпечує якісну організацію роботи з надання додаткових послуг, але є можливості для вдосконалення.
Корпоративне управління в компанії відповідає базовим або допустимим стандартам, але потребує удосконалення. Проведення внутрішнього аудиту та рівень розкриття інформації є задовільними, але система внутрішнього контролю функціонує тільки частково. Є необхідність у створенні наглядової ради, оновленні інформації про винагороду керівника та проведенні зовнішніх аудитів. Управління ризиками також потребує більш ефективного моніторингу.
Після аналізу виявлено, що рівень зрілості КП у питаннях етичної поведінки та доброчесності є прийнятним, але існують області, які потребують покращення. Наприклад, не було підтверджено функціонування системи моніторингу дотримання норм етичної поведінки та інші заходи, визначені в Антикорупційній програмі МПК «Миколаївводоканал». Для їх подальшого удосконалення рекомендується зосередитися на виявлених прогалинах і впровадити відповідні рекомендовані заходи.
МКП «Миколаївводоканал» зазнає труднощів у забезпеченні належного рівня рентабельності та фінансової стійкості. Дебіторська заборгованість за послуги з водопостачання і водовідведення зростає з 2020 по 2022 рік. Підприємство потребує зовнішнього фінансування та допомоги донорів, оскільки не може самостійно відновити та розвивати свою діяльність. Низька ефективність фінансового планування також створює проблеми. Всі ці фактори призводять до наявності значних фінансових ризиків і загрози надання якісних послуг населенню.
Компанія Deloitte також надала перелік рекомендацій для підвищення прозорості та доброчесності підприємства. Для того, щоб втілити їх у життя, «Миколаївводоканал» має три місяці.
Ініціатором оцінки доброчесності виступив мер Миколаєва Олександр Сенкевич.
— Вона була підтримана Антикорупційною ініціативою Європейського Союзу для того, щоб зробити Миколаїв більш прозорим і здатним ефективно працювати з нашими міжнародними партнерами, а особливо Данією, яка нас під час війни, скажімо так, «всиновила»,— сказав Олександр Сенкевич.
Міський голова також зазначив що подібних проектів в Україні ще не було, тому розроблену методику оцінки підприємства передадуть іншим водоканалам України, щоб вони також могли покращити свою роботу.
— Сьогодні це не просто бажання Миколаєва змінити систему управління в одному з комунальних підприємств, це вимога часу. Для того, щоб нам співпрацювати з міжнародними партнерами – нам потрібно змінювати підходи в управлінні підприємств, які є важливими у нашому місті, – додав міський голова.
Олександр Сєнкевич анонсував аналогічні перевірки на ОКП «Миколаївоблтеплоенерго» та КП «Миколаївелектротранс».
Директор КП «Миколаївводоканалу» Борис Дуденко зауважив, що після аудиту вже впровадив декілька нововведень на сайті компанії.
Тепер на сайті доступні вакансії, що дозволяє швидше знаходити потрібних співробітників. Крім того, з'явилася окрема сторінка для роботи з донорами, де вони можуть бачити потреби та проекти компанії.
— Якщо ви зайдете сьогодні на наш сайт, то ви побачите, що деякі рекомендації аудиторської компанії там вже відображені. Перше — вакансії, які сьогодні потрібні. Друге, ми зробили таку класну штуку для роботи з донорами, це окрема сторінка, вона закрита, але вона по авторизації там можливо заходити наших донорів і бачити наші потреби, бачити наші потреби, наші проекти, які зараз знаходяться в реалізації. Тому всі рекомендації відпрацьовані, далі, я так розумію, в робочих групах ми надалі будемо відпрацьовувати механізми, – повідомив Борис Дуденко.
Також Борис Дуденко пояснив, що не публікував деякі договори на закупівлі та деякі технічні аспекти роботи водоканалу, через можливі загрози ударів від росіян.
— І для того, об не зламати те, що дійсно працює, прошу не забувати, що в нас війна не закінчилась. Ми знаходимось трохи вже далі, в нас не така критична ситуація, як було у 2022 році, але на запитання «Чому ви не публікували той чи інший договір» — відповідь дуже проста. Ворог сьогодні відстежує все, кожну нашу діяльність. Приведу дуже простий приклад. Громада Німеччини у 2022 році подарувала нам вакуумний ескалатор, який коштує 700 тисяч євро. Я опублікував новину про неї через місяць після того, як вона прийшла. І після цього ця техніка стояла в ангарі, для того, щоб її неможливо було побачити з безпілотника, – зазначив він.
Російські війська ще у квітні 2022 року зруйнували водопровід, через який Миколаїв отримував питну воду. Попри постійні обстріли його намагалися відновити працівники «Миколаївводоканалу», однак безуспішно.
Того ж року «НикВести» зʼясували, наскільки вода у кранах миколаївці є небезпечною для споживання. Виявилося, що вона містить ентерококи, синьогнійну паличку, токсичні елементи, має підвищений вміст хлоридів, сульфатів, сухого залишку та інше.
Більше інформації про те, чим загрожує миколаївцям вживання «технічної» води та що чекає на жителів міста далі — ми виклали у матеріалі «Миколаїв. Місто, що тримає оборону півдня, страждає від спраги».
У березні 2023 року директор «Миколаївводоканалу» Борис Дуденко, заявив про можливу загрозу руйнації системи каналізації через вплив солоної води. За його словами за останній рік водоканал ліквідував понад 1000 витоків, а після запуску подачі солоної води кількість аварій на добу зросла до 10-15 разів.
Європейський інвестиційний банк схвалив додаткове кредитне фінансування на 20 мільйонів євро для покращення водопостачання та водовідведення у Миколаєві за Програмою розвитку муніципальної інфраструктури України.
До цього з державного бюджету планували виділити 1,2 мільярда гривень на відновлення системи водопостачання в Миколаєві.Такий крок необхідний місту, оскільки солона вода роз’їдає труби і з часом у місті доведеться міняти всю систему водопостачання, пояснював директор водоканалу Борис Дуденко.
Водночас очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім вважає правильним рішення своєї команди про постачання місту «технічної» води з Південного Бугу після пошкодження водогону.
Наразі у водоканалі розглядають шість варіантів облаштування нового місця водозабору для забезпечення Миколаєва питною водою. Ці пошуки почалися ще влітку 2022 року. Тоді гендиректор водоканалу Борис Дуденко розповідав про варіанти, звідки брати необхідну кількість води для заповнення системи водопостачання міста та її цілодобової роботи.
Вже у серпні 2023 року департамент капбудівництва та супроводження проєктів розвитку Миколаївської ОВА оголосив тендер на реконструкцію 12 ділянок пошкодженого солоною водою водогону у різних районах міста на загальну суму — 1 мільярд 348 мільйонів гривень.
У вересні 2023 року очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім анонсував можливе погіршення якості води у кранах миколаївців. Водночас він вважає, що наразі вода з кранів миколаївців є кращою за якістю «більшості води в Європі».
Наразі ж питанням відновлення подачі питної води до Миколаєва наразі займається особисто президент Володимир Зеленський.
Читайте також статтю «НикВести» «Питання води в Миколаєві. Чи можливо відновити Жовтневе водосховище і як це допоможе місту?».