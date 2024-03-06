Презентація звіту. Фото: НикВести.

У вівторок, 5 березня, міжнародна компанія «Deloitte», яка входить до четвірки найбільших аудиторів світу, презентувала результати оцінки доброчесності комунального підприємства «Миколаївводоканал».

Про це повідомляє кореспондент «НикВести».

Аудитори сформували ключові індикатори оцінки, за якими має визначатись рівень доброчесності КП. Фахівці дослідили 9 ключових сфер діяльності КП і визначили, що його рівень доброчесності становить 56% від максимально можливих показників.

Підприємство отримало 579 балів із 1025 можливих.

Блок «Люди» набрали 78 із 120 можливих

На підприємстві найвище оцінили дотримання вимог трудового законодавства, кадрову звітність, збір та збереження персональних даних працівників, а також облік робочого часу. Проте система управління персоналом має значний потенціал до удосконалення, особливо в аспектах моніторингу ефективності, навчання та розвитку працівників, а також відстеження зворотного зв'язку. Бракує чітко формалізованих процесів та системних ініціатив.

Презентація звіту. Фото: НикВести.

Сфера «Загальне управління» отримала 94 бали зі 140 можливих

Організаційна структура та штатний розпис підприємства належним чином оформлені і затверджені. Процес стратегічного планування в КП формалізований, але наразі відсутня актуальна стратегія розвитку. Потенціал для оптимізації процесу оперативного планування є, включаючи консолідацію у єдиний документ усіх ініціатив підприємства.

Підприємство активно співпрацює з різними міжнародними фінансовими організаціями для реалізації важливих проєктів з реконструкції водопостачання та водовідведення. Проте є порушення природоохоронного законодавства, але плануються заходи з реконструкції міських каналізаційних очисних споруд (КОС). Облікові та бюджетні процеси на підприємстві відповідають визначеним нормам, проте рекомендується оновлення облікової політики та програмного забезпечення.

Блок «Послуги» отримали 75 балів із 115 можливих

На момент проведення оцінки комунальне підприємство успішно забезпечувало надання послуг відповідно до галузевих стандартів та кращих практик. Однак КП мало проблеми з безперебійністю водопостачання і водовідведення, а також якістю питного водопостачання та очищення стічних вод. Детальний аналіз показав, що підприємство працює у складних умовах і вже вживає заходи для покращення якості надання послуг.

Крім того, відзначено, що КП забезпечує якісну організацію роботи з надання додаткових послуг, але є можливості для вдосконалення.

Презентація звіту. Фото: НикВести.

Сфера «Корпоративне управління»— 67 балів зі 130 можливих

Корпоративне управління в компанії відповідає базовим або допустимим стандартам, але потребує удосконалення. Проведення внутрішнього аудиту та рівень розкриття інформації є задовільними, але система внутрішнього контролю функціонує тільки частково. Є необхідність у створенні наглядової ради, оновленні інформації про винагороду керівника та проведенні зовнішніх аудитів. Управління ризиками також потребує більш ефективного моніторингу.

Блок «Етичні аспекти»— 56 балів зі 100 можливих

Після аналізу виявлено, що рівень зрілості КП у питаннях етичної поведінки та доброчесності є прийнятним, але існують області, які потребують покращення. Наприклад, не було підтверджено функціонування системи моніторингу дотримання норм етичної поведінки та інші заходи, визначені в Антикорупційній програмі МПК «Миколаївводоканал». Для їх подальшого удосконалення рекомендується зосередитися на виявлених прогалинах і впровадити відповідні рекомендовані заходи.

Сфера «Фінансово-економічний блок діяльності». КП отримало 77 балів із 140 можливих

МКП «Миколаївводоканал» зазнає труднощів у забезпеченні належного рівня рентабельності та фінансової стійкості. Дебіторська заборгованість за послуги з водопостачання і водовідведення зростає з 2020 по 2022 рік. Підприємство потребує зовнішнього фінансування та допомоги донорів, оскільки не може самостійно відновити та розвивати свою діяльність. Низька ефективність фінансового планування також створює проблеми. Всі ці фактори призводять до наявності значних фінансових ризиків і загрози надання якісних послуг населенню.

Блок «Управління активами»отримало оцінку 37 балів із 65 Підприємство веде облік нерухомого майна та земельних ділянок, але відсутня окрема відповідальна особа за контроль якості обліку та статус правовстановлюючих документів. Деякі з документів не оформлені належним чином, а їхні права не занесені в реєстр. Порядок списання майна відповідає вимогам міської ради, але в ньому не передбачено можливість використання системи Prozzoro для продажу. При передачі об'єктів в оренду дотримуються законодавство і рішення міської ради, але відсутня політика обрання об'єктів/площ. Акти обстеження майна, пошкодженого військовою агресією, складаються працівниками без залучення інших посадових осіб, деякі з актів не мають дати складання. Сфера «Публічні закупівлі»: оцінка 61 бал із 145

МКП «Миколаївводоканал» проводить державні закупівлі відповідно до вимог законодавства, без зниження порогових значень. Деякі документи вказують на вимоги щодо якості товарів або нагляду за роботами. Антимонопольний комітет задовольнив 7 скарг щодо визначення переможця закупівель КП з 2020 року. Працівники не завжди складають документи з обґрунтуванням потреби в закупівлі. Середній показник закупівель за останні 4 роки перевищує еталонне значення на 34,33%, що може бути пов'язано з бойовою діяльністю. Блок «Комунікації»— 34 бали із 70 можливих На підприємстві відсутня сформована комунікаційна стратегія, але спостерігається єдиний стиль у медіа-присутності. Взаємодія зі споживачами відбувається через різноманітні цифрові та аналогові канали, і КП систематично відстежує їх використання. Проте інформація про якість питної води може бути краще розкрита, а система моніторингу задоволення споживачів та обробки скарг і претензій потребує удосконалення.

Компанія Deloitte також надала перелік рекомендацій для підвищення прозорості та доброчесності підприємства. Для того, щоб втілити їх у життя, «Миколаївводоканал» має три місяці.

Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич. Фото: НикВести.

Ініціатором оцінки доброчесності виступив мер Миколаєва Олександр Сенкевич.

— Вона була підтримана Антикорупційною ініціативою Європейського Союзу для того, щоб зробити Миколаїв більш прозорим і здатним ефективно працювати з нашими міжнародними партнерами, а особливо Данією, яка нас під час війни, скажімо так, «всиновила»,— сказав Олександр Сенкевич.

Міський голова також зазначив що подібних проектів в Україні ще не було, тому розроблену методику оцінки підприємства передадуть іншим водоканалам України, щоб вони також могли покращити свою роботу.

— Сьогодні це не просто бажання Миколаєва змінити систему управління в одному з комунальних підприємств, це вимога часу. Для того, щоб нам співпрацювати з міжнародними партнерами – нам потрібно змінювати підходи в управлінні підприємств, які є важливими у нашому місті, – додав міський голова.

Олександр Сєнкевич анонсував аналогічні перевірки на ОКП «Миколаївоблтеплоенерго» та КП «Миколаївелектротранс».

Презентація звіту. Фото: НикВести.

Директор КП «Миколаївводоканалу» Борис Дуденко зауважив, що після аудиту вже впровадив декілька нововведень на сайті компанії.

Тепер на сайті доступні вакансії, що дозволяє швидше знаходити потрібних співробітників. Крім того, з'явилася окрема сторінка для роботи з донорами, де вони можуть бачити потреби та проекти компанії.

— Якщо ви зайдете сьогодні на наш сайт, то ви побачите, що деякі рекомендації аудиторської компанії там вже відображені. Перше — вакансії, які сьогодні потрібні. Друге, ми зробили таку класну штуку для роботи з донорами, це окрема сторінка, вона закрита, але вона по авторизації там можливо заходити наших донорів і бачити наші потреби, бачити наші потреби, наші проекти, які зараз знаходяться в реалізації. Тому всі рекомендації відпрацьовані, далі, я так розумію, в робочих групах ми надалі будемо відпрацьовувати механізми, – повідомив Борис Дуденко.

Також Борис Дуденко пояснив, що не публікував деякі договори на закупівлі та деякі технічні аспекти роботи водоканалу, через можливі загрози ударів від росіян.

— І для того, об не зламати те, що дійсно працює, прошу не забувати, що в нас війна не закінчилась. Ми знаходимось трохи вже далі, в нас не така критична ситуація, як було у 2022 році, але на запитання «Чому ви не публікували той чи інший договір» — відповідь дуже проста. Ворог сьогодні відстежує все, кожну нашу діяльність. Приведу дуже простий приклад. Громада Німеччини у 2022 році подарувала нам вакуумний ескалатор, який коштує 700 тисяч євро. Я опублікував новину про неї через місяць після того, як вона прийшла. І після цього ця техніка стояла в ангарі, для того, щоб її неможливо було побачити з безпілотника, – зазначив він.

Посол Данії в Україні Оле Егберг Міккельсен. Фото: НикВести.

Презентація звіту. Фото: НикВести

Презентація звіту. Фото: НикВести.

Презентація звіту. Фото: НикВести.