Міністр фінансів України Сергій Марченко

У оборонному бюджеті держави утворився розрив у 5 мільярдів доларів.

Про це заявив міністр фінансів України Сергій Марченко в інтервʼю Громадському.

Така ситуація склалася через затримку виділення пакетів оборонної допомоги від партнерів. Через це Україна почала виділяти кошти на закупівлю зброї з бюджету, що закладений на виплати грошового забезпечення військовослужбовців.

Внаслідок цього, за словами міністра, під кінець року в бюджеті буде нестача коштів в розмірі 5 мільярдів доларів, закрити яку можливо лише внутрішніми ресурсами.

— Тобто ці видатки ми маємо перекривати самостійно, і вони досить великі. Я зараз ще чую багато закликів побороти тіньовий сектор, навести порядок на митниці, БЕБ тощо. Звісно, я це все підтримую, але я досить обережний і скептичний щодо того, що це дозволить нам в найближчій перспективі знайти суттєвий ресурс, — сказав міністр.

Натомість Сергій Марченко згадав, що в найближчі тижні буде місія Міжнародного валютного фонду (МВФ). Міністр сподівається, що це допоможе залучити кошти.

— Нам потрібно успішно пройти четвертий перегляд програми (Програма розширеного фінансування, — прим.). Ми зробили всі кроки для того, щоб він був успішним. А далі будемо спілкувати з нашими партнерами шукати способи і рішення, — сказав Сергій Марченко.

Нагадаємо, через вилучення податку на доходи фізичних осіб (ПДФО), який сплачують військовослужбовці, бюджет Миколаєва в цьому році недоотримає близько 740 мільйонів гривень.

Як відомо, в рамках закону «Про державний бюджет на 2024 рік» Кабінет міністрів планує спрямувати всі надходження від ПДФО військовослужбовців, 64% з яких зараз залишаються у місцевих бюджетах, у державний бюджет. В Асоціації міст України вважають, що ці кошти, найімовірніше, розчиняться в держбюджеті, як і 36% нинішнього ПДФО, яким розпоряджається Мінфін. Йдеться про 25,8 мільярда гривень цього року і 93,7 мільярда гривень наступного, уточнив напередодні премʼєр-міністр Денис Шмигаль.

Бюджет Миколаєва таким чином втратить 2,7 мільярда гривень, повідомив міський голова Олександр Сєнкевич.

Верховна Рада України для компенсації від втрати ПДФО з доходів військових може виділити громадам Миколаївської області дотацію в сумі у понад 517 мільйонів гривень.

6 жовтня повідомлялось, що Бюджетний комітет Верховної ради переглянув рішення щодо законопроєкту про ПДФО з військових та вніс правки: з 1 жовтня по 31 грудня 2023 року «військовий» ПДФО спрямовується до державного бюджету в пропорції 50% на 50%. Одна частина у 13 мільярдів гривень йтиме Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації України на дрони, а другу частину, теж 13 мільярдів гривень, направлятимуть Міноборони на закупівлю артилерійських систем.