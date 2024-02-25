Дмитрий Кулеба, фото: Getty Images

До кінця березня Європейський союз передасть Україні нову партію артилерійських снарядів.

Про це розповів міністр закордонних справ Дмитро Кулеба після зустрічі з главою дипломатії ЄС Жозепом Боррелем.

«Абсолютним пріоритетом зараз є артилерійські снаряди. До кінця березня ЄС планує поставити в Україну майже 170 тисяч снарядів і працює над подальшим збільшенням обсягів постачання», — наголосив міністр.

Кулеба зазначив, що «на зустрічі подякував Боррелю за особисте керівництво та підтримку протягом останніх двох років, зокрема за історичні рішення щодо надання зброї Україні, запровадження санкцій проти Росії, початку переговорів про вступ України в ЄС та підтримки формули миру».

«Багато вдосконалень і рішень ще попереду, і ми працюємо разом, щоб забезпечити їх швидке прийняття», — додав він.

Нагадаємо, протягом року Велика Британія витратить 245 мільйонів фунтів стерлінгів (близько 310 мільйонів доларів США) на закупівлю та активізацію ланцюгів постачання для виробництва артилерійських боєприпасів для України.

Нещодавно Німеччина оголосила новий пакет допомоги на 1,1 мільярд євро. До нього увійдуть гаубиці, зенітні гармати та ракети для систем ППО.

Раніше повідомлялося, що Канада може передати Україні ракети CRV7 класу «повітря-земля», які вже планували утилізувати. З кількох сотень тисяч таких ракет, які досі зберігає Канада, не всі мають боєголовку.

Також Канада виділить 60 мільйонів канадських доларів (близько мільйонів 45 доларів США) Коаліції військово-повітряних сил Контактної групи з питань оборони України. Гроші підуть на підтримку винищувачів F-16 в Україні. Зокрема, ці кошти допоможуть отримати життєво необхідні матеріали та обладнання для F-16, наприклад, запасні частини, озброєння, авіоніку та боєприпаси.