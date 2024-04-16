Ремонтні роботи по вулиці Потьомкінській. Фото: КП «Миколаївелектротранс»

КП «Миколаївелектротранс» планує витратити 7,5 мільйонів гривень на роботи з благоустрою та укладання плитки біля відремонтованих колій по вулиці Потьомкінська (від вулиці 3-я Слобідська до вулиці 1-а Воєнна).

Про це свідчать дані системи публічних закупок Prozorro.

Основною частиною проекту є ремонт площі 3783 м² дороги за 7 мільйонів 534 тисячі гривень. Підрядник, який виграє тендер, виконає широкий спектр робіт, включаючи встановлення бетонних поребриків, улаштування основи з щебеню і відсіву гранітного, прокладку геотекстилю та укладання фігурних елементів мощення.

Види технічних робіт, які повинен виконати замовник. Скріншот з тендерної документації

Варто зазначити, що роботи з поточного ремонту трамвайного полотна та прилеглої до нього території мають завершитися до кінця року у двох напрямках. Фінансування проекту здійснюється за рахунок власних коштів «Миколаївелектротрансу».

Гарантійний строк експлуатації об’єкта складатиме два роки від дня його прийняття замовником.

Відрізок вулиці, яку планують відремонтувати

Раніше, директор «Миколаївелектротрансу» Юрій Сметана розповів, що підприємство планує до 1 вересня завершити ремонт колій по вулиці Потьомкінській на відрізку від 3-ї Слобідської до парку «Народний сад».

Як відомо, у 2023 році департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради провів торги на ремонт трьох кварталів дороги вздовж вулиці Потьомкінської (від Садової до 3-ї Слобідської) за 8,8 мільйонів гривень.

Варто зазначити, що ремонт частини дороги по вулиці Потьомкінській (від вулиці Лягіна до Садової, що складає сім кварталів) обійшовся міському бюджету у 8,2 мільйони гривень.