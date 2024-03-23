Ремонт трамвайних колій по Потьомкінській, фото з відкритих джерел

В «Миколаївелектротрансі» планують до 1 вересня завершити ремонт колій по вулиці Потьомкінській на відрізку від 3-ї Слобідської до парку «Народний сад».

Про це розповів директор «Миколаївелектротрансу» Юрій Сметана в інтервʼю телеканалу «МАРТ».

На початку січня співробітники «Миколаївелетротрансу» розпочали ремонтувати колії по Потьомкінській відрізок від 3-ї Військової.

— Ми з січня продовжили ремонт вулиці Потьомкінської на ділянці від 3-ї Слобідської до 6-ї Слобідської, і сьогодні ми майже вже на фінальній стадії ремонту. У нас в планах завершити повністю всі роботи з благоустроєм до 1 вересня, до початку навчального року. Оскільки на цій ділянці є школа, дитсадок, бібліотека, – повідомив Юрій Сметана.

В пресслужбі «Миколаївелектротрансу» в коментарі «НикВести» повідомили, що підприємство проводить ремонт колій за власний кошт без залучення підрядника.

— Вони беруть усі матеріали зі складу та самі все роблять. Тому окремого тендеру ремонт цієї рейкошпальної решітки не має. Є лише тендери на закупівлю цих усіх товарів, які потрібні для робіт. Таких тендерів у нас дуже багато проходило за останні роки, а це закупіля: рейок, шпал, накладок, підкладок та купа інших матеріалів, необхідних для виконання робіт, – повідомили на підприємстві.

Тендер на роботи благоустрою з укладання плитки навколо відремонтованих колій підприємство поки що не проводило, оскільки ще розробляється проектно-кошторисна документація.

Нагадаємо, на одному з маршрутів в Миколаєві за місяць з'явиться тролейбус з автономним ходом. Його переробили з транспортного засобу, пошкодженого обстрілами.