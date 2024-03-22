Підприємство «Миколаївелетротранс», фото «НикВести»

На одному з маршрутів в Миколаєві за місяць з'явиться тролейбус з автономним ходом. Його переробили з транспортного засобу, пошкодженого обстрілами.

Про це розповів директор «Миколаївелектротрансу» Юрій Сметана в інтервʼю телеканалу МАРТ, пишуть «НикВести».

Юрій Сметана розповів, що замість звичайного відновлення, компанія обрала модернізацію, зробивши транспорт з автономним ходом. Оновлений тролейбус здатний на рух до 20 кілометрів і оснащений системою кондиціонування.

— Ми зараз робимо два унікальних проекти для Миколаєва. Це реконструкція тролейбусу, який під час обстрілу зазнав пошкоджень. Ми підрахували, що його відновлення в тому стані буде дороге, тому ми його будемо робити більш оновленим з автономним ходом. Думаю, що в найближчий місяць миколаївці його побачать на обкатці по міським маршрутом. Це тролейбус буде оснащений системою кондиціонування, а його особливість в тому, що він матимн 20 км запасу автономного ходу. Зроблений миколаївцями і для миколаївців, – повідомив він.

В пресслужбі «Миколаївелектротрансу» в коментарі «НикВести» повідомили, що підприємство вперше проводить такі роботи самотужки.

— До цього в нас ніколи не було тролейбусів з автономним ходом на такий кілометраж. Навіть нові тролейбуси Дніпро мають запас аварійного ходу в 1 км, – зауважили на підприємстві.

Також підприємство зараз проводить роботи з модернізації трамвая. В одному з них буде облаштована низька підлога та система кондиціонування.

— Ми продовжуємо роботи з оновлення трамвайного парку. У нас також в роботі зараз перший трамвай з кондиціонером, як в салоні, так і в кабіні водія. Також він буде з частково низькою підлогою. Але ми також робимо ремонти поточного рухомого складу, оскільки трамвайний парк у нас старий і потребує оновлення. Але ми все робимо для комфорту пасажирів, – резюмував Юрій Сметана.

Раніше, директор «Миколаївелектротрансу» Юрій Сметана розповів, що за час воєнних дій збитки підприємства склали 141 мільйон гривень, з яких 46 мільйонів – технічні. Зокрема, за час повномасштабного вторгнення на підприємстві постраждало 32 одиниці техніки, деяка не підлягає відновленню.