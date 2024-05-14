Ілюстративне фото: Credits

Державний та гарантований державою борг України становив 5 924,3 млрд грн, або 151,1 млрд доларів. Протягом 1 кварталу 2024 року загальний обсяг державного боргу України збільшився на 404,8 млрд грн (5,7 млрд дол).

Про це повідомляє Міністерство фінансів України.

Зокрема, з 2022 року станом на 31 березня 2024 року середньозважена вартість державного та гарантованого державою боргу України скоротилася майже в 1,4 раза — з 7,79% до 5,57%, а середньозважена строковість збільшилася в 1,6 раза — з 6,27 років до 10,04 років.

«У розрізі кредиторів левову частку державного та гарантованого боргу становлять пільгові позики, одержані від міжнародних фінансових організацій (МФО) та урядів іноземних держав — 53,8%, випущені цінні папери на внутрішньому ринку — 27,4%, випущені цінні папери на зовнішньому ринку — 16% та позики, одержані від комерційних банків, інших фінансових установ — 2,8%», — пояснили в Мінфіні.

Ілюстрація: Міністерство фінансів України

Нагадаємо, в Україні зʼявився аналітичний інструмент («дашборд») про оплату праці та чисельності працівників державних органів та місцевих держадміністрацій у січні 2024 року. У ньому зокрема можна переглянути середні зарплати посадовців у Миколаївській області.