Міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже взяла участь у Ризькому марафоні, подолавши 21 кілометр, щоб зібрати гроші на дрони для України.
Про це повідомила Байба Браже.
«Я біжу свій перший напівмарафон. Мій номер 815 — стільки днів Україна бореться з російською агресією. Моя мета — зібрати кошти на дрони для України», — написала напередодні Браже.
Крім міністерки, у марафоні для збору коштів на дрони також взяли участь інші працівники відомства, а також дипломати.
«Напівмарафон був важким, але я рада бути серед 34 тисяч учасників і тих, хто фінішував», — сказала Браже.
За словами голови МЗС Латвії, загалом вдалося зібрати €10 тисяч.
Нагадаємо, уряд Латвії схвалив надання Україні нового пакету озброєння та безпілотників.
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Міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже взяла участь у Ризькому марафоні, подолавши 21 кілометр, щоб зібрати гроші на дрони для України.
Про це повідомила Байба Браже.
«Я біжу свій перший напівмарафон. Мій номер 815 — стільки днів Україна бореться з російською агресією. Моя мета — зібрати кошти на дрони для України», — написала напередодні Браже.
Крім міністерки, у марафоні для збору коштів на дрони також взяли участь інші працівники відомства, а також дипломати.
«Напівмарафон був важким, але я рада бути серед 34 тисяч учасників і тих, хто фінішував», — сказала Браже.
За словами голови МЗС Латвії, загалом вдалося зібрати €10 тисяч.
Нагадаємо, уряд Латвії схвалив надання Україні нового пакету озброєння та безпілотників.