Українські військові із 110 окремої механізованої бригади збили російський штурмовик Су-25.
Про це повідомляє прес-служба бригади.
Ворожий літак удалося збити на Авдіївському напрямку.
«Літакопад російських повітряних суден триває. Знов чудова робота зенітників 110 бригади. Сьогодні вразили черговий Су-25. Окупанти досі не зрозуміли, що нема чого літати в нашому небі. Падатимуть і далі», — сказано в повідомленні.
Нагадаємо, як у жовтні силі оборони збили ворожий Су-25, тоді це був п'ятий борт за 10 днів.
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Українські військові із 110 окремої механізованої бригади збили російський штурмовик Су-25.
Про це повідомляє прес-служба бригади.
Ворожий літак удалося збити на Авдіївському напрямку.
«Літакопад російських повітряних суден триває. Знов чудова робота зенітників 110 бригади. Сьогодні вразили черговий Су-25. Окупанти досі не зрозуміли, що нема чого літати в нашому небі. Падатимуть і далі», — сказано в повідомленні.
Нагадаємо, як у жовтні силі оборони збили ворожий Су-25, тоді це був п'ятий борт за 10 днів.