Штурмовик Су-25. Фото з відкритих джерел

Українські військові із 110 окремої механізованої бригади збили російський штурмовик Су-25.

Про це повідомляє прес-служба бригади.

Ворожий літак удалося збити на Авдіївському напрямку.

«Літакопад російських повітряних суден триває. Знов чудова робота зенітників 110 бригади. Сьогодні вразили черговий Су-25. Окупанти досі не зрозуміли, що нема чого літати в нашому небі. Падатимуть і далі», — сказано в повідомленні.

Нагадаємо, як у жовтні силі оборони збили ворожий Су-25, тоді це був п'ятий борт за 10 днів.