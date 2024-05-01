Ремонт дороги. Фото з відкритих джерел

У Корабельному районі Миколаєва протягом року планують відремонтувати частину вулиці Львівської та частину вулиці Остапа Вишні. Загалом вартість робіт оцінюють у 5 мільйонів 674 тисячі 976 гривень.

Відповідні тендери замовник — адміністрація Корабельного району оприлюднила на сайті системи публічних закупівель ProZorro.

На поточний ремонт площею 4755,2 квадратних метрів по вулиці Остапа Вишні від вулиці Національної Гвардії до проспекту Боговленського планують витратити 4 мільйони 541 тисячу 216 гривень. Згідно з даними Google Maps, мова йде про чотири квартали протяжність 500 метрів.

Вулиця Остапа Вишні у Миколаєві. Скриншот з Google Maps

Також адміністрація Корабельного району планує витратити 1 мільйон 133 тисячі 760 гривень на поточний ремонт вулиці Львівської від вулиці Ольшанців до вулиці Янтарної. У тендерній документації вказано, що площа робіт — 944,8 метрів квадратних. Відповідно до даних з GoogleMaps, замовник планує відремонтувати один квартал.

Вулиця Львівська у Миколаєві. Скриншот з Google Maps

Завершити ремонт обох вулиці переможці тендерів мають до кінця цього року. Аукціони заплановані на 9 травня.

Нагадаємо, на 2024 рік у бюджеті Миколаєва на ремонт дорожнього покриття у місті закладено у 5 разів менше, ніж у попередньому році внаслідок дефіциту коштів.