На 2024 рік у бюджеті Миколаєва на ремонт дорожнього покриття у місті закладено у 5 разів менше, ніж у попередньому році внаслідок дефіциту коштів.

Про сказав Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич в інтервʼю телеканалу «МАРТ».

За словами мера, перший квартал дефіцитного бюджету 2024 року місто пройшло зі складністю. Це стосується фінансування ряду поточних проблемних питань, зокрема відновленням доріг після зими.

— Перший квартал пройшли важко, але легше, ніж могло бути. В нас залишаються проблеми з фінансуванням наших різних статей бюджетування. Наприклад, якщо ми кажемо про ремонт доріг, ямковий, який зараз почали, то на його фінансування зараз передбачено на цей рік в пʼять разів менше, ніж в минулому році. І гроші на це дуже швидко скінчаться. Крім того, кошти, які не були використані в минулому році, вони залягли на котловий рахунок міськради, тобто ті плані, які ми планували розпочати в минулому році і закінчити в цьому році, розуміючи, що в реальності немає шансів відбутися, тому ми їх не починали і гроші, виділені на ці напрямки, були заморожені, — сказав Олександр Сєнкевич.

Нагадаємо, раніше Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич відреагував на звернення містян про ремонт доріг та облаштування дитячих майданчиків. Він заявив, що на такі роботи в бюджеті грошей не передбачено.