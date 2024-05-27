Голова парламентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія закликав інвесторів розглянути можливість вкладати кошти у проєкти на території індустріальних парків України.

Про це Давид Арахамія сказав у понеділок, 27 травня на конференції, що проходить в Таллінні, пишуть «НикВести».

За його словами, українські індустріальні парки з їх спеціальними податковими режимами та інфраструктурою є гарним місцем для інвестицій у виробничі проєкти.

В Україні налічується 78 індустріальних парків, які займають понад 2500 гектарів промислових земель. Ці парки надають інвесторам ряд переваг, таких як спеціальні податкові ставки, можливість імпорту обладнання без ПДВ, безкоштовне підключення до електричної мережі та інші привілеї, що сприяють ефективному веденню бізнесу.

— У нас є 78 індустріальних парків. Якщо ви розміщуєте свій бізнес в індустріальному парку, у вас є спеціальний податковий режим, ви можете імпортувати обладнання без ПДВ. Ви можете зробити безкоштовне підключення до електричної мережі та інше, що коштує багато грошей. У нас є багато індустріальних парків, як ви можете побачити на карті. Це справді велика, дуже велика територія, на якій ви можете знайти місцевість, яка вам найбільше подобається, — сказав він.

За його словами, розвиток бізнесу в індустріальних парках є вигідним і для інвесторів, і для країни в цілому. Це створює нові робочі місця, сприяє економічному зростанню та підвищенню конкурентоспроможності української економіки.

Давид Арахамія виступає на конференції «Investing and Rebuilding Ukraine's Future» Давид Арахамія виступає на конференції «Investing and Rebuilding Ukraine's Future» Давид Арахамія виступає на конференції «Investing and Rebuilding Ukraine's Future»

Раніше, що у Міністерстві економіки заявили про активний розвиток індустріальних парків, незважаючи на збройну агресію Росії та військові дії. Зокрема, уряд передбачив на розвиток індустріальних парків 1 мільярд гривень у бюджеті на 2024 рік. В пресслужбі заступника міністра економіки Віталія Кіндратіва заявили, що у нових індустріальних парках буде створено орієнтовно 11 тисяч робочих місць.

Давид Арахамія відвідує завод «Океан» влітку 2020 року. Архівне фото «НикВести»

До війни Арахамія назвав себе першою інвест-нянею в Україні

Голова парламентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія влітку 2020 року пообіцяв стати інвестиційною нянею залучати замовлення іноземних компані для заводу «Океан», який на той час знаходився під арештом. Нардеп озвучував, що хоче «перетворити цей завод на те квітуче й зростаюче підприємство».

— Я через скромність не хотів це пропонувати… Але так, я готовий бути інвестиційною нянею цього заводу. Це наш миколаївський завод, це наші миколаївські люди, і було б почесно до кінця нашої каденції перетворити цей завод на те квітуче й зростаюче підприємство, у квітучий комплекс у перлину інвестиції Миколаївщини. Якщо вдасться залучити сюди на завод 50 - 100 мільйонів доларів у розвиток інфраструктури, то я вважатиму це великим досягненням, – говорив Давид Арахамія.

Як відомо, Давид Арахамія у 2021 році очолив Офіс із залучення та підтримки інвестицій UkraineInvest, який надає послуги «Інвестнянь». Він був створений у 2016 році для залучення прямих іноземних інвестицій та допомоги існуючим інвесторам у розширенні свого бізнесу в Україні. UkraineInvest є постійно діючим дорадчим органом при Кабінеті Міністрів України.

Індустріальний парк «Енергія»у Миколаєві ліквідували

У березні 2024 року у Миколаєві ліквідували індустріальний парк «Енергія». Його виключили із офіційного реєстру через відсутність звітів про роботу та неукладення договору про створення та функціонування індустріального парку протягом двох років з дня прийняття рішення про його створення.

Розміщення індустріального парку «Енергія»

Як відомо, миколаївський індустріальний парк «Енергія» включили до Реєстру індустріальних парків України у 2018 році. Він розташовувався у Корабельному районі та займав земельну ділянку площею 36 гектарів.

Функціональне призначення індустріального парку полягало у створенні сучасного виробничо-промислового комплексу з розвиненою інфраструктурою, комфортних умов для залучення стратегічних інвесторів у галузях переробної промисловості, а також науково-дослідної діяльності та у сфері інформації та телекомунікацій.

Раніше повідомлялося, що в Україні запрацюють ще два індустріальні парки — у Рівненській та Львівській областях.

Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич вважає, що держава має допомогти створити на зруйнованих або пошкоджених війною територіях техно- та індустріальні парки, аби забезпечити робочі місця та наповнення місцевих бюджетів.Секретар Миколаївської міської ради Дмитро Фалько вважає, що вільна економічна зона допоможе відкрити «вікно можливостей» для інвесторів, які прийдуть у Миколаїв та будуть готові вкладати гроші у бізнес.

Водночас народний депутат України Олександр Пасічний вважає, що Миколаєву необхідно вивчати досвід створення індустріальних парків, щоб у майбутньому залучати інвесторів та поповнювати міський бюджет.