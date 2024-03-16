Миколаїв. Фото з відкритих джерел

Миколаївський індустрільний парк «Енергія» виключили із офіційного реєстру через відсутність звітів про роботу.

Відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні у п'ятницю, 15 березня, повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram.

Вказується, що з реєстру виключили чотирьох індустріальних парків:

«Перший український індустріальний парк» (Велика Димерка, Київська область)

BIONIC Hill (Київ)

«Енергія» (Миколаїв)

«АзовАкваІнвест» (Маріуполь, Донецька область)

Таке рішення ухвалено через неподання уповноваженому державному органу звітів про функціонування індустріального парку протягом двох звітних періодів поспіль і неукладення договору про створення та функціонування індустріального парку протягом двох років з дня прийняття рішення про його створення, пояснив депутат.

Нагадаємо, що миколаївський індустріальний парк «Енергія» включили до Реєстру індустріальних парків України у 2018 році. Він розташовувався у Корабельному районі та займав земельну ділянку площею 36 гектірів.

Розміщення індустрільного парку «Енергія»

Функціональне призначення індустріального парку полягало у створенні сучасного виробничо-промислового комплексу з розвиненою інфраструктурою, комфортних умов для залучення стратегічних інвесторів у галузях переробної промисловості, а також науково-дослідної діяльності та у сфері інформації та телекомунікацій.

Скриншот з презентації парку "Енергія" у 2018 році. Фото: Миколаївська міськрада

Раніше повідомлялося, що в Україні запрацюють ще два індустріальні парки — у Рівненській та Львівській областях.

Нагадаємо, міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич вважає, що держава має допомогти створити на зруйнованих або пошкоджених війною територіях техно- та індустріальні парки, аби забезпечити робочі місця та наповнення місцевих бюджетів.

Секретар Миколаївської міської ради Дмитро Фалько вважає, що вільна економічна зона допоможе відкрити «вікно можливостей» для інвесторів, які прийдуть у Миколаїв та будуть готові вкладати гроші у бізнес.

Водночас народний депутат України Олександр Пасічний вважає, що Миколаєву необхідно вивчати досвід створення індустріальних парків, щоб у майбутньому залучати інвесторів та поповнювати міський бюджет.