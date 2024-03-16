Миколаївський індустрільний парк «Енергія» виключили із офіційного реєстру через відсутність звітів про роботу.
Відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні у п'ятницю, 15 березня, повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram.
Вказується, що з реєстру виключили чотирьох індустріальних парків:
Таке рішення ухвалено через неподання уповноваженому державному органу звітів про функціонування індустріального парку протягом двох звітних періодів поспіль і неукладення договору про створення та функціонування індустріального парку протягом двох років з дня прийняття рішення про його створення, пояснив депутат.
Нагадаємо, що миколаївський індустріальний парк «Енергія» включили до Реєстру індустріальних парків України у 2018 році. Він розташовувався у Корабельному районі та займав земельну ділянку площею 36 гектірів.
Функціональне призначення індустріального парку полягало у створенні сучасного виробничо-промислового комплексу з розвиненою інфраструктурою, комфортних умов для залучення стратегічних інвесторів у галузях переробної промисловості, а також науково-дослідної діяльності та у сфері інформації та телекомунікацій.
Раніше повідомлялося, що в Україні запрацюють ще два індустріальні парки — у Рівненській та Львівській областях.
Нагадаємо, міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич вважає, що держава має допомогти створити на зруйнованих або пошкоджених війною територіях техно- та індустріальні парки, аби забезпечити робочі місця та наповнення місцевих бюджетів.
Секретар Миколаївської міської ради Дмитро Фалько вважає, що вільна економічна зона допоможе відкрити «вікно можливостей» для інвесторів, які прийдуть у Миколаїв та будуть готові вкладати гроші у бізнес.
Водночас народний депутат України Олександр Пасічний вважає, що Миколаєву необхідно вивчати досвід створення індустріальних парків, щоб у майбутньому залучати інвесторів та поповнювати міський бюджет.
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Миколаївський індустрільний парк «Енергія» виключили із офіційного реєстру через відсутність звітів про роботу.
Відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні у п'ятницю, 15 березня, повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram.
Вказується, що з реєстру виключили чотирьох індустріальних парків:
Таке рішення ухвалено через неподання уповноваженому державному органу звітів про функціонування індустріального парку протягом двох звітних періодів поспіль і неукладення договору про створення та функціонування індустріального парку протягом двох років з дня прийняття рішення про його створення, пояснив депутат.
Нагадаємо, що миколаївський індустріальний парк «Енергія» включили до Реєстру індустріальних парків України у 2018 році. Він розташовувався у Корабельному районі та займав земельну ділянку площею 36 гектірів.
Функціональне призначення індустріального парку полягало у створенні сучасного виробничо-промислового комплексу з розвиненою інфраструктурою, комфортних умов для залучення стратегічних інвесторів у галузях переробної промисловості, а також науково-дослідної діяльності та у сфері інформації та телекомунікацій.
Раніше повідомлялося, що в Україні запрацюють ще два індустріальні парки — у Рівненській та Львівській областях.
Нагадаємо, міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич вважає, що держава має допомогти створити на зруйнованих або пошкоджених війною територіях техно- та індустріальні парки, аби забезпечити робочі місця та наповнення місцевих бюджетів.
Секретар Миколаївської міської ради Дмитро Фалько вважає, що вільна економічна зона допоможе відкрити «вікно можливостей» для інвесторів, які прийдуть у Миколаїв та будуть готові вкладати гроші у бізнес.
Водночас народний депутат України Олександр Пасічний вважає, що Миколаєву необхідно вивчати досвід створення індустріальних парків, щоб у майбутньому залучати інвесторів та поповнювати міський бюджет.