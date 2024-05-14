Індустріальний парк. Ілюстративне фото: Вікна

У Міністерстві економіки заявили про активний розвиток індустріальних парків, незважаючи на збройну агресію Росії та військові дії.

Там повідомили, що у першому кварталі 2024 року уряд зареєстрував девять нових парків, що дорівнює кількості зареєстрованих протягом всього 2022 року та перевищує показник 2021 року, коли було зареєстровано сім парків.

В пресслужбі заступника міністра економіки Віталія Кіндратіва заявили, що в нових індустріальних парках буде створено орієнтовно 11 тисяч робочих місць. Водночас, як повідомлялося, у Миколаєві нещодавно ліквідували індустріальний парк: парк «Енергія» виключили із офіційного реєстру через відсутність звітів про роботу.

Віталій Кіндратів вважає, що урядова політика щодо виключення неактивних парків із реєстру «є правильною та необхідною для підтримки ефективності й результативності цього напрямку».

— Це надзвичайно важливо, що навіть у таких складних умовах Україна продовжує розвивати свою інфраструктуру і залучати інвестиції. Створення нових індустріальних парків сприятиме економічному зростанню, створенню робочих місць і зміцненню промислового потенціалу країни. Зацікавленість інвесторів, яка виражається в великій кількості опрацьованих заявок на реєстрацію парків, свідчить про довіру до української економіки та її майбутнього. Водночас урядова політика щодо виключення неактивних парків із Реєстру є правильною та необхідною для підтримки ефективності й результативності цього напрямку, — сказав він.

За даними Мінекономіки, загалом з початку 2024 року було опрацьовано 29 пакетів документів щодо реєстрації індустріальних парків. Там вважають, що цей рік має всі шанси стати рекордним за кількістю нових парків.

Нагадаємо, що миколаївський індустріальний парк «Енергія» включили до Реєстру індустріальних парків України у 2018 році. Він розташовувався у Корабельному районі та займав земельну ділянку площею 36 гектарів.

Розміщення індустріального парку «Енергія»

Функціональне призначення індустріального парку полягало у створенні сучасного виробничо-промислового комплексу з розвиненою інфраструктурою, комфортних умов для залучення стратегічних інвесторів у галузях переробної промисловості, а також науково-дослідної діяльності та у сфері інформації та телекомунікацій.

Скриншот з презентації парку "Енергія" у 2018 році. Фото: Миколаївська міськрада

Раніше повідомлялося, що в Україні запрацюють ще два індустріальні парки — у Рівненській та Львівській областях.

Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич вважає, що держава має допомогти створити на зруйнованих або пошкоджених війною територіях техно- та індустріальні парки, аби забезпечити робочі місця та наповнення місцевих бюджетів.

Секретар Миколаївської міської ради Дмитро Фалько вважає, що вільна економічна зона допоможе відкрити «вікно можливостей» для інвесторів, які прийдуть у Миколаїв та будуть готові вкладати гроші у бізнес.

Водночас народний депутат України Олександр Пасічний вважає, що Миколаєву необхідно вивчати досвід створення індустріальних парків, щоб у майбутньому залучати інвесторів та поповнювати міський бюджет.