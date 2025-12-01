На розвиток 5 індустріальних парків України виділили майже ₴260 млн

Індустріальний парк «Долина Стрий». Ілюстративне фото: Стрийська міськрада

Уряд ухвалив рішення виділити понад 259 мільйонів гривень державного стимулювання для нових інфраструктурних проєктів у п’яти індустріальних парках по країні.

В міністерстві економіки повідомили, що кошти отримають ініціатори створення та керуючі компанії індустріальних парків у Львівській, Вінницькій, Дніпропетровській та Чернівецькій областях.

Зокрема, індустріальний парк «Сигнівка» у Львівській області отримає 35 мільйонів гривень, які спрямують на будівництво електричних мереж, систем протипожежного водопостачання, теплопостачання та дощового водовідведення. Ще один індустріальний парк «Долина Стрий» в цьому регіоні отримає 63,9 мільйона гривень на будівництво зовнішніх мереж електропостачання, водопостачання та водовідведення

Крім того, на «Вінницький індустріальний парк» спрямують 33,9 мільйона гривень для створення дорожньої інфраструктури, мереж водопостачання та зведення трансформаторної підстанції.

Також реконструкцію вулиці, що веде до парку. Парк «Кривбас» у Дніпропетровській області одержить 21,8 мільйона гривень для реалізації першої черги зовнішніх інженерних мереж. Найбільшу суму, 104,7 мільйона гривень, спрямують на індустріальний парк «ФРУКТОВА ІНДУСТРІЯ» у Чернівецькій області, де планують звести локальні очисні споруди для стічних вод.

У Мінекономіки нагадали, що індустріальні парки «Сигнівка» та «Вінницький індустріальний парк» уже отримували фінансування торік, однак, маючи готову проєктну документацію, повторно звернулися до відомства, щоб скористатися доступним лімітом у 150 мільйонів гривень для одного парку.

Як відзвітували у міністерстві, з урахуванням цього рішення у цьому році державне стимулювання одержали дев’ять індустріальних парків, у межах яких реалізують 17 інфраструктурних проєктів на суму 603,7 мільйона гривень.

