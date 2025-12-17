У Мінсоцполітики виявили, що майже чверть всіх лікарняних у 2025 році були необґрунтованими. Фото: Freepik

У першому півріччі 2025 року держава перевірила понад 4,2 тис. листків непрацездатності та встановила, що близько 22,8% із них були видані без належних підстав.

Про це йдеться у пояснювальній записці до постанови Кабінету міністрів щодо проведення перевірок лікарняних, яку уряд ухвалив 17 грудня, повідомляє «Економічна правда».

Згідно з даними моніторингу електронного реєстру, у 2024 році перевірили 5931 листок непрацездатності, тоді як за перші шість місяців 2025 року — 4225. Результати свідчать про стабільне зростання кількості необґрунтованих лікарняних: якщо у 2024 році таких було 18,2%, то лише у першому півріччі 2025-го — вже 22,8%.

Для порівняння, у 2021 році частка необґрунтованих листків непрацездатності становила лише 2,4%, а у 2023 році — 16,5%.

У Міністерстві соціальної політики, запропонували надати право перевіряти обґрунтованість лікарняних представникам Пенсійного фонду України без використання електронної системи охорони здоров’я. У відомстві пояснюють, що Національна служба здоров’я наразі не має технічних можливостей для здійснення таких перевірок, а фінансування на ці потреби не передбачають у державному бюджеті.

