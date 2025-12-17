 Понад 22% лікарняних у 2025 році були необґрунтованими

  • середа

    17 грудня, 2025

  • 6.2°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 17 грудня , 2025 середа

  • Миколаїв • 6.2° Похмуро

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

У Мінсоцполітики виявили, що майже чверть всіх лікарняних у 2025 році були необґрунтованими

У Мінсоцполітики виявили, що майже чверть всіх лікарняних у 2025 році були необґрунтованими. Фото: FreepikУ Мінсоцполітики виявили, що майже чверть всіх лікарняних у 2025 році були необґрунтованими. Фото: Freepik

У першому півріччі 2025 року держава перевірила понад 4,2 тис. листків непрацездатності та встановила, що близько 22,8% із них були видані без належних підстав.

Про це йдеться у пояснювальній записці до постанови Кабінету міністрів щодо проведення перевірок лікарняних, яку уряд ухвалив 17 грудня, повідомляє «Економічна правда».

Згідно з даними моніторингу електронного реєстру, у 2024 році перевірили 5931 листок непрацездатності, тоді як за перші шість місяців 2025 року — 4225. Результати свідчать про стабільне зростання кількості необґрунтованих лікарняних: якщо у 2024 році таких було 18,2%, то лише у першому півріччі 2025-го — вже 22,8%.

Для порівняння, у 2021 році частка необґрунтованих листків непрацездатності становила лише 2,4%, а у 2023 році — 16,5%.

У Міністерстві соціальної політики, запропонували надати право перевіряти обґрунтованість лікарняних представникам Пенсійного фонду України без використання електронної системи охорони здоров’я. У відомстві пояснюють, що Національна служба здоров’я наразі не має технічних можливостей для здійснення таких перевірок, а фінансування на ці потреби не передбачають у державному бюджеті.

Нагадаємо, в Одесі планують компенсувати підприємцям витрати за облаштування пунктів незламності.

Останні новини про: Бізнес та економіка

Понад 400 компаній закрились на Миколаївщині у 2025 році
Підприємці Миколаївщини сплатили до держбюджету майже ₴3,2 млрд ПДВ
В Одесі планують компенсувати підприємцям витрати за облаштування пунктів незламності
Реклама

Читайте також:

новини

У Миколаєві музею Верещагіна передали триптих «Козацька Атлантида», присвячений трагедії на Каховській ГЕС

Ірина Олехнович
новини

Гроші на очисні для Миколаєва виділили з держбюджету, а кредит ЄІБ можуть витратити на «додаткове обладнання»

Юлія Бойченко
новини

У Миколаєві хочуть передати соцжитло комунальному підприємству «Свій дім» на праві узуфрукта

Анна Гакман
новини

Міськрада Миколаєва попросить парламент підвищити зарплати працівникам культури Миколаєва

Аліна Квітко
новини

Сєнкевич пообіцяв підвищити на 30% зарплати працівникам музичних шкіл Миколаєва

Аліна Квітко
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Бізнес та економіка

В Одесі планують компенсувати підприємцям витрати за облаштування пунктів незламності
Підприємці Миколаївщини сплатили до держбюджету майже ₴3,2 млрд ПДВ
Понад 400 компаній закрились на Миколаївщині у 2025 році

Миколаїв атакували дроном «Молнія»: пошкоджено будинок, автобус та газову мережу

Зеленський подякував миколаївським та одеським рятувальникам, які ліквідують наслідки російських обстрілів

11 годин тому

Коли Миколаїв отримає питну воду у кранах і скільки за неї доведеться платити?

Юлія Бойченко

Головне сьогодні