Вільна економічна зона може створити податкову «діру» для Миколаївщини, — Кім

Віталій Кім: Класична вільна економічна зона може створити податкову «діру». Архівне фото: «МикВісті»

Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім висловив застереження щодо створення спеціальної економічної зони на прифронтових територіях. Він наголосив, що у класичному вигляді така модель може перетворитися на «податкову яму» та призвести до втрат бюджету.

Про це йдеться у матеріалі «МикВісті» «Спеціальна економічна зона для Миколаєва: шанс зупинити відтік бізнесу чи ризик для бюджету».

За його словами, головна ідея має полягати в наданні податкових пільг лише тим інвесторам, які створюють нові робочі місця та вкладають у розвиток економіки області.

— Вільна економічна зона у класичному понятті може перетворитися на податкову «яму». Адже всі приходять сюди, щоб не платити податки. Ми ж маємо дивитися через призму робочих місць. Ті, хто інвестує і створює виробництво в прифронтових регіонах, повинні мати податкові пільги саме з майбутніх платежів. Тільки так зона стане інструментом відновлення, а не схемою для ухилення від податків, — сказав Віталій Кім.

Він також додав, що через підвищені військові ризики в області кредити дорожчі, банки неохоче фінансують бізнес, тому потрібні додаткові механізми для зрівняння інвестиційної привабливості з безпечними регіонами.

— Так, вільна економічна зона – це узагальнене таке поняття. Що воно означає? Воно означає, що є умови преференції від держави підприємствами, які є на території цієї області. Ми це і так вже робимо. І з Юлією Свириденко (прем’єр-міністр України, - прим.) проговорювали, що навіть умови, які створені для інвестицій, вони рівні по всій державі, в нас важче. Наприклад, через класифікацію ризиків міжбанківських грошей в нас кредити дорожчі. Банки не хочуть кредитувати в нас, бо є військові ризики підвищенні. І там багато-багато чого іншого. І саме в цьому ключі, що ми маємо мати додаткові умови для прифронтових регіонів, щоб збалансувати привабливість для інвесторів, тому що нам потрібно першочергово відновлювати прифронтовий регіон. В цьому руслі і була розмова. І саме в цьому руслі Асоціація прифронтових міст буде працювати для того, щоби зрівняти умови для інвесторів. Нам це на руку, ми ще додатково працюємо особисто з усіма підприємствами, – прокоментував Віталій Кім.

Нагадаємо, що ідея створення вільної економічної зони для Миколаєва обговорюється вже понад два роки. Міський голова Олександр Сєнкевич вважає, що лише спеціальні умови для бізнесу здатні зупинити «ефект доміно» — відтік підприємств, кадрів та податкових надходжень у більш безпечні регіони.

За його словами, якщо умови для інвесторів залишатимуться однаковими по всій країні, то бізнесу не буде сенсу працювати у прифронтовому місті з високими ризиками.

В Асоціації міст України наголошують, що прифронтові громади потребують податкових стимулів не лише на місцевому, а й на державному рівні. При цьому назва «зона» не є ключовою — важливі чіткі та довгострокові правила, які б гарантували бізнесу прозорі умови роботи.