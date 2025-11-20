  • четвер

Клуб

Індустріальний парк «НЕКСУС Одеса» увійшов до державного Реєстру

Один з індустріальних парків Одещини включили до державного Реєстру. Фото: shotam.infoОдин з індустріальних парків Одещини включили до державного Реєстру. Фото: ip-bt.com

Кабінет Міністрів України включив індустріальний парк «НЕКСУС Одеса» до державного Реєстру індустріальних парків. Його створили на території Нерубайської громади Одеського району строком на 30 років.

Про це повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Ініціатором проєкту стала компанія «Екостандарт Сервіс». Разом із партнерами вона планує інвестувати понад 747 мільйонів гривень. Уже найближчим часом компанія вкладe близько 60 мільйонів гривень власних коштів для старту робіт.

За його словами, на території парку планують створити сучасні виробничі майданчики: від переробки харчової продукції та будматеріалів до машинобудування й альтернативної енергетики. Загальна площа об’єкта — 21,6 гектара, і може забезпечити близько тисячі нових робочих місць для жителів Одеського району.

— Для нашого регіону — це перш за все нові інвестиції, надходження у бюджет та розвиток промислового потенціалу, — зазначив Олег Кіпер.

Наразі у державному Реєстрі налічується 109 індустріальних парків, із них п’ять — на Одещині.

Нагадаємо, що у 2025 році на Миколаївщині планують створити ще один індустріальний парк, орієнтований на агропереробку, харчову та меблеву промисловість, а також металообробку і суміжні виробництва.

