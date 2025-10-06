На Миколаївщині створять індустріальний парк для 60 заводів — шість компаній уже зацікавлені

Проєкт створення індустріального парку. Фото: ip-bt.com

У 2025 році на Миколаївщині планують створити ще один індустріальний парк, орієнтований на агропереробку, харчову та меблеву промисловість, а також металообробку і суміжні виробництва.

Про це йдеться у статті «МикВісті» «Спеціальна економічна зона для Миколаєва: шанс зупинити відтік бізнесу чи ризик для бюджету»

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім розповів, що зараз підготовлено вже 100 гектарів території, а в перспективі площа парку сягне 250 гектарів. Оператором стане компанія, яка має досвід управління подібними парками в Україні, зокрема у Білій Церкві. До кінця року планують завершити проєктування інженерних мереж за кошти держбюджету та офіційно зареєструвати парк.

— У планах розмістити близько 60 заводів, із яких попередньо домовленості вже є з шістьма. Але всі вони чекають завершення війни, щоб розпочати роботу, — зазначив Віталій Кім.

Для підтримки таких проєктів на Миколаївщині розроблена й затверджена обласна програма на 2025–2027 роки. Вона передбачає компенсацію до 50% вартості облаштування територій для підприємств, які розміщуватимуться в індустріальних парках.

Разом із тим, голова ОВА визнав, що інвестори поки обережно ставляться до регіону через близькість до фронту.

— Потенційні інвестори виявляють стриманість через значні ризики для безпеки капіталовкладень, стабільності господарської діяльності та довгострокових перспектив розвитку бізнесу, – сказав Віталій Кім.

Попри це, Віталій Кім переконаний, що створення парку стане одним із рушіїв відновлення області:

— Уже рік працюємо над цим проєктом, і, можливо, знадобиться ще рік. Це складний процес, де щоб рухатися вперед, доводиться бігти удвічі швидше. Ми працюємо комплексно — потрібно відновлювати профтехосвіту, щоб підприємства мали підготовлених працівників. Плануємо створити англомовні курси й заклади для дітей, аби керівники компаній, у тому числі іноземних, могли переїжджати сюди з родинами, – розказав Віталій Кім.

Нагадаємо, що зараз в регіоні зареєстровано вже два індустріальних парки, але жоден з них ще не запрацював. Це індустріальний парк SUNART у Кривоозерській громаді та індустріальний парк «Техно Парк Вознесенськ» у Вознесенській громаді.