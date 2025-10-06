  • понеділок

    6 жовтня, 2025

  • 12.9°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 6 жовтня , 2025 понеділок

  • Миколаїв • 12.9° Похмуро

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

На Миколаївщині створять індустріальний парк для 60 заводів — шість компаній уже зацікавлені

Проєкт створення індустріального парку. Фото: ip-bt.comПроєкт створення індустріального парку. Фото: ip-bt.com

У 2025 році на Миколаївщині планують створити ще один індустріальний парк, орієнтований на агропереробку, харчову та меблеву промисловість, а також металообробку і суміжні виробництва.

Про це йдеться у статті «МикВісті» «Спеціальна економічна зона для Миколаєва: шанс зупинити відтік бізнесу чи ризик для бюджету»

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім розповів, що зараз підготовлено вже 100 гектарів території, а в перспективі площа парку сягне 250 гектарів. Оператором стане компанія, яка має досвід управління подібними парками в Україні, зокрема у Білій Церкві. До кінця року планують завершити проєктування інженерних мереж за кошти держбюджету та офіційно зареєструвати парк.

— У планах розмістити близько 60 заводів, із яких попередньо домовленості вже є з шістьма. Але всі вони чекають завершення війни, щоб розпочати роботу, — зазначив Віталій Кім.

Реклама

Для підтримки таких проєктів на Миколаївщині розроблена й затверджена обласна програма на 2025–2027 роки. Вона передбачає компенсацію до 50% вартості облаштування територій для підприємств, які розміщуватимуться в індустріальних парках.

Разом із тим, голова ОВА визнав, що інвестори поки обережно ставляться до регіону через близькість до фронту.

— Потенційні інвестори виявляють стриманість через значні ризики для безпеки капіталовкладень, стабільності господарської діяльності та довгострокових перспектив розвитку бізнесу, – сказав Віталій Кім.

Попри це, Віталій Кім переконаний, що створення парку стане одним із рушіїв відновлення області:

— Уже рік працюємо над цим проєктом, і, можливо, знадобиться ще рік. Це складний процес, де щоб рухатися вперед, доводиться бігти удвічі швидше. Ми працюємо комплексно — потрібно відновлювати профтехосвіту, щоб підприємства мали підготовлених працівників. Плануємо створити англомовні курси й заклади для дітей, аби керівники компаній, у тому числі іноземних, могли переїжджати сюди з родинами, – розказав Віталій Кім.

Нагадаємо, що зараз в регіоні зареєстровано вже два індустріальних парки, але жоден з них ще не запрацював. Це індустріальний парк SUNART у Кривоозерській громаді та індустріальний парк «Техно Парк Вознесенськ» у Вознесенській громаді.

Останні новини про: Бізнес та економіка

Платники податків Миколаївщини сплатили до бюджетів понад ₴20 млрд
Підприємцям Миколаївщини відшкодували понад пів мільярда гривень ПДВ
Негативне сальдо: на Миколаївщині з початку року закрилось понад 6 тис. ФОПів
Реклама

Читайте також:

новини

Негативне сальдо: на Миколаївщині з початку року закрилось понад 6 тис. ФОПів

Світлана Іванченко
новини

За три роки адміністрації районів Миколаєва витратили на ремонт та утримання доріг більше пів мільярда гривень

Юлія Бойченко
новини

В бюджеті Миколаєва не вистачає грошей, — Луков про ремонт даху ліцею у Варварівці, де держава поставила відбудову на паузу

Юлія Бойченко
новини

На ремонт та утримання доріг Центрального району за три роки витратили ₴300 млн, але голова адміністрації Береза каже, що цього замало

Юлія Бойченко
новини

У Миколаєві за ₴600 тис. відремонтують ще два кабінети для викладання предмету «Захист України»

Аліна Квітко
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Бізнес та економіка

Негативне сальдо: на Миколаївщині з початку року закрилось понад 6 тис. ФОПів
Підприємцям Миколаївщини відшкодували понад пів мільярда гривень ПДВ
Платники податків Миколаївщини сплатили до бюджетів понад ₴20 млрд

На Миколаївщині обстріли пошкодили будинки та лінії електропередач

В Уряді заявили, що збільшили доплати вчителям з Миколаївщини до ₴4 тис.

Де у Миколаєві сьогодні вимкнуть світло через планові роботи: адреси