Індустріальний парк на Закарпатті. Фото: Кабмін

В Україні запрацюють ще два індустріальні парки — у Рівненській та Львівській областях.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання Кабінету міністрів, пише РБК-Україна.

Як розповів прем’єр, перший парк розташований у Рівненській області. Це індустріальний парк зі спеціалізацією на промислову переробку. Очікується створення 1400 робочих місць та інвестиції на суму більш ніж 1 мільярд гривень.

Другий індустріальний парк буде у Львівській області. Спеціалізація — переробна промисловість з особливим акцентом на меблевому виробництві. Інвестиції — більше 2 мільярдів гривень. Очікується створення більш ніж 2 тисяч нових робочих місць.

Нагадаємо, міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич вважає, що держава має допомогти створити на зруйнованих або пошкоджених війною територіях техно- та індустріальні парки, аби забезпечити робочі місця та наповнення місцевих бюджетів.

Секретар Миколаївської міської ради Дмитро Фалько вважає, що вільна економічна зона допоможе відкрити «вікно можливостей» для інвесторів, які прийдуть у Миколаїв та будуть готові вкладати гроші у бізнес.

Водночас народний депутат України Олександр Пасічний вважає, що Миколаєву необхідно вивчати досвід створення індустріальних парків, щоб у майбутньому залучати інвесторів та поповнювати міський бюджет.