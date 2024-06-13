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Серед народних депутатів за 2022-2024 роки найбільше компенсацій за житло отримали представники фракції «Слуга народу».

Про це йдеться у матеріалі Руху ЧЕСНО.

У 2022 році компенсації отримали 153 нардепи, яким сумарно з бюджету виплатили майже 30,8 мільйонів гривень. У 2023 році відшкодувати витрати на житло просили дещо менше депутатів — 133, а загальна сума виплат склала близько 27,5 мільйонів гривень.

За перші чотири місяці 2024 року правом на компенсацію скористалися 108 народних обранців, які сумарно отримали майже 6,2 мільйонів гривень з бюджету.

Вказується, що «слугам» компенсували за житло суму, більшу ніж нардепам всіх інших фракцій і груп разом узятих.

У 2022 році 108 нардепів «Слуги народу» отримали сумарно 22,2 мільйони гривень компенсацій за житло. Протягом 2023 року 97 «слуг» отримали відповідні виплати на загальну суму 20,7 мільйонів гривень За перші чотири місяці 2024 року 81 нардепу цієї партії виплатили вже 4,7 мільйонів гривень.

Інфографіка від Руху ЧЕСНО.

За підрахунками Руху ЧЕСНО, за останні два з половиною роки 74% від суми усіх житлових компенсацій нардепам отримували представники «Слуги народу». При тому, що у фракцію «слуг» станом на 2024 рік входить 58% нардепів Верховної Ради ІХ-го скликання.

«Звісно, таку диспропорцію можна пояснити тим, що «Слуга народу» є найбільшою фракцією у Верховній Раді й туди входить найбільше мажоритарників, які, найімовірніше, не мають житла у столиці. Водночас, серед представників інших фракцій та груп кількість та відсоток нардепів, які отримують виплати за житло, значно менший», — додає представник Руху ЧЕСНО.

Інфографіка від Руху ЧЕСНО.

Якщо порівнювати у відцотках, то у 2022–2023 роках понад 40% «слуг» отримували компенсації, тоді як із «Голосу» витрати на житло компенсували близько 30% нардепів, з ЄС — близько 20%, із «Батьківщини» — не більше 12% членів фракції.

Інфографіка від Руху ЧЕСНО.

Нагадаємо, що народні депутати від фракції «Слуга Народу», які у Верховній Раді представляють інтереси мешканців Миколаївської області, подали декларації про свої доходи за 2023 рік.