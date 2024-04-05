Народні депутати від фракції «Слуга Народу», які у Верховній Раді представляють інтереси мешканців Миколаївської області, подали декларації про свої доходи за 2023 рік.

Про це свідчить інформація опублікована в Державному реєстрі декларацій, пишуть «НикВести».

Голова парламентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія, архівне фото «НикВести»

Що в декларації голови парламентської фракції «Слуга народу» Давида Арахамії

Політик задекларував чотири земельні ділянки у Віті-Поштові в Київській області загальною площею 1186 метрів квадратних, які він придбав з 2016 по 2017 рік, а також дачний будинок в цьому селі загальною площею 295,7 квадратних метри, придбаний у 2019 році за 983 тисячі гривень.

Також Давид Арахамія з 2016 року володіє квартирою у Києві на 70,5 квадратних метрів та нежитловими приміщеннями в Миколаєві загальною площею 631 квадратний метр та вартістю 990 тисяч гривень.

Дружина нардепа Вікторія володіє трьома квартирами у Києві площами 52,2 квадратних метрів, 50,5 квадратних метрів та 50,2 квадратних метрів. В селі Новопетрівське Миколаївської області Вікторія має житловий будинок площею 58,6 квадратних метрів та квартиру в Миколаєві площею 153,2 квадратних метри.

Крім того, дружина Арахамії має у власності ювелірний набір від Cartier (каблучка з діамантом, підвіска, браслет); набір від Bvlgari (Браслет, підвіска, каблучка). Крім цього, дружина має годинник від Cartier, Ulisse Nardin та Rolex

Сам Давид Арахамія володіє годинниками марки: Breguet, Rolex та Breitling.

Крім того, дружина політика придбала наприкінці 2023 року модульний садовий будинок від компанії ТОВ «Чорноморськ Буд Груп» за 782 тисячі гривень.

Жінка володіє автомобілем Mercedes-Benz S 350D 2017 року випуску вартістю 2 мільйони 156 тисяч гривень, яким користується її чоловік. Також у неї є квадроцикл Maverick X3 X RS Turbo 2020 року випуску.

Ще дві автівки дружина орендує: Audi Q4 e-tron та Mercedes-Benz V-Class V 300 2021 року.

Давид Арахамія задекларував зарплату у 597 тисяч 832 гривні, його дружина отримала 1 мільйон 128 тисяч гривень доходу від підприємництва, 61 тисячу гривень соціальних виплат.

Також нардеп зберігає на банківських рахунках 2 мільйони 146 тисяч гривень та 500 доларів, проте готівкою він зберігає 610 тисяч доларів та 100 тисяч євро. Ще 250 тисяч доларів та 100 тисяч євро він тримає готівкою разом з дружиною.

Дружина нардепа зберігає на банківських рахунках 21 тисячу доларів та 558 тисяч гривень.

Ігор Копитін, архівне фото «НикВести»

Що задекларував Ігор Копитін?

Нардеп задекларував, що володіє квартирою площею 72 квадратних метри в Миколаєві з 2011 року. Також з 2019 року сім'я Копитіних має право на користування квартирою площею 145 квадратних метри в Києві, що належить Володимиру Копитіну, ймовірно, це брат народного депутата.

В березні 2023 року Ігор Копитін придбав автомобіль Lexus LS460L, 2007 року випуску за 560 тисяч гривень.

Працюючи у Верховній Раді, він заробив 663 тисяч 93 гривень. У 2022 році він отримав за основним місцем роботи 476 тисяч 929 гривень.

Готівкою він зберігає 101 тисячу 400 доларів та 11 тисяч євро. Дружина Катерина Копитіна має готівкою 9 тисяч євро та 69 тисяч 700 гривень. На банківських рахунках Ігор Копитін зберігає 191 тисячу 857 гривень.

Максим Дирдін, архівне фото «НикВести»

Декларація Максима Дирдіна

Максим Дирдін декларує, що з 2006 року народний депутат має у власності квартиру площею 79 квадратних метрів та з 2012 року квартирою 76 квадратних метрів та 2 гаражі в Коцюбинську площею 15,7 та 25,4 квадратних метрів.

Його дружині з 2015 року належить будинок в Петропавлівській Борщагівці площею 137 квадратних метри. На неї також оформлено будинок в Петропавлівській Борщагівці та 11 гектарів землі в Київській області.

Дружина володіє в селі Петропавлівська Борщагівка з 2020 року двома квартирами у 30 та 27,5 квадратних метрів.

Також Максим Дирдін орендує в Первомайську з 2021 року офіс площею 13 квадратних метрів.

У 2020 році дружина нардепа придбала Nissan Qashqai 2019 року випуску вартістю 390 тисяч гривень. Максим Дирдін користується з 2017 автомобілем Nissan X-Trail вартістю 780 тисяч гривень.

За 2023 рік нардеп Максим Дирдін отримав 774 тисячі 622 гривні зарплати. Його дружина заробила 1 мільйонів 538 тисяч доходу від підприємництва та 31 тисячу гривень соціальної допомоги від держави на дитину.

Максим Дирдін зберігає готівкою 40 тисяч доларів, 10 тисяч євро та 650 тисяч гривень. На банківських рахунках зберігається ще 134 тисячі гривень. Його дружина зберігає готівкою 24 тисячі доларів, 15 тисяч євро, 130 тисяч гривень, а також 1 мільйон гривень 619 тисяч гривень лежить на банківських рахунках.

Ігор Негулевський, архівне фото «НикВести»

Що у декларації Ігора Негулевського

Народний депутат Ігор Негулевський з 1994 року має у спільній власності з дружиною квартиру у Вознесенську площею у 69,2 квадратних метри. Згідно з декларацією з 2022 року він орендує квартиру та паркомісце у Києві площею 87,5 квадратних метрів. З травня 2023 року Ігор Негулевський вийняв ще одну квартиру в Києві площею 87,5 квадратних метри.

Ігор Негулевський володіє двома автомобілями: Mercedes-Benz S 450 2008 року випуску, який він придбав у 2018 році за 442 тисячі гривень та BMW M7 2017 року випуску, який він придбав у 2020 році за 1 мільйон 400 тисяч гривень.

Також він володіє компанією ТОВ «Софія-Граніт».

Нардеп у 2023 року отримав 664 тисячі гривень заробітної плати, 760 тисяч гривень доходу від відчуження рухомого майна та 1 тисячу 342 гривні кешбеку.

Готівкою Ігор Негулевський тримає 262 тисячі гривень, 44 тисячі євро зберігається на його банківських рахунках.

Артем Чорноморов, архівне фото «НикВести»

Нові машини: що задекларував Артем Чорноморов?

Нардеп Артем Чорноморов з 2014 року має земельну ділянку площею 2,5 тисячі квадратних метрів в селі Покровка. Також він володіє з 2016 року будинком у Миколаєві площею 95,3 квадратних метри.

Крім того, Артем Чорноморов задекларував, що використовує земельну ділянку площею 639 квадратних метри, яка є власністю Миколаївської міської ради. Крім цього, нардеп користується номером в готелі «Національний».

Його дружина з квітня 2022 року винаймає разом з дітьми будинок в Німеччині.

Серед коштовностей, нардеп задекларував у власності два годинники. З 2013 року він має годинник фірми Rolex Datejust, а з 2015 року фірми Breguet Classique. Також сімʼя Чорноморових має у власності 4 автомобілі та ще одне авто орендує.

У 2015 році нардеп придбав 2006 року випуску Lexus RX 350, а у 2020 році BMW 518I. З 2022 року Артем Чорноморов користується автомобілем по довіреності Audi A3, 2015 року випуску.

Його дружина Владислава Чорноморова придбала у 2023 році два автомобілі: Hyundai моделі Tiburan, 2007 року випуску за 51 тисячу 974 гривні та Lexus CT 200h за 290 тисяч гривень 2011 року випуску.

У 2023 році Артем Чорноморов задекларував, що отримав 645 тисяч гривень зарплати та 971 тисячу гривень компенсації пов'язані із виконанням депутатських повноважень.

Його дружина отримала 222 тисячі гривень зарплати від німецької компанії, 35 тисяч гривень зарплати від іноземної громадянки та 57 тисячі гривень доходу від підприємницької діяльності.

Нардеп Артем Чорноморов не має коштів на банківських рахунках, проте зберігає 250 тисяч гривень готівкою. Його дружина має 82 тисячі доларів готівки та 200 тисяч гривень.

Олександр Гайду, архівне фото «НикВести»

Що декларує Олександр Гайду?

Олександр Гайду задекларував, що володіє в Одесі дачним будинком на 337,6 квадратних метрів та двома земельними ділянками загальною площею 437 квадратних метрів, що були придбані у 2021 році.

Також він володіє з 2010 року житловим будинком в Одесі, площею 108,9 квадратних метрів та квартирою площею 38,1 квадратний метр.

В Києві в готелі «Україна» він орендує готельний номер та квартиру у ТОВ «САГА ПРОПЕРТІ ЧИКАГО» площею 111 квадратних метрів.

Також нардеп має три цінних годинники від фірм Jaquet Droz за 621 тисячу гривень, Omega та Corum Admirals Cup, вартість яких не вказана. Крім того, Олександр Гайду з 2022 року користується автомобілем Ford Edge 2017 року випуску та має Lexus LX 570 2012 року випуску.

Працюючи у Верховній Раді, він заробив 702 тисячі гривень. Нардеп зберігає на банківському рахунку 72 тисячі гривень, готівкою він зберігає 178 тисяч доларів, 34 тисячі євро та 20 тисяч гривень.

Олександр Пасічний, архівне фото «НикВести»

Оренда нерухомості на Київщині: декларація Олександра Пасічного

Олександр Пасічний має дві квартири у Миколаєві площею 56,4 та 39,6 квадратних метри та нежитловим приміщенням продовольчого магазину площею 42 квадратних метри.

Разом з батьком він володіє продовольчим магазином у Миколаєві площею 230 квадратних метрів. Разом з Вадимом Думою нардеп володіє будівлею ательє у Миколаєві площею 838,8 квадратних метри та нежитловим приміщенням на 93,1 квадратних метри.

У спільній власності з дружиною він має квартиру на 121,8 квадратних метрів та користується ділянкою у Миколаєві площею 1207 квадратних метрів.

Окрім цього, нардеп має право безоплатного користування на будинок свого батька площею 114,3 квадратних метри та земельною ділянкою на 4000 квадратних метрів.

З 2023 року сім'я Пасічних орендує будинок на Київщині, площею 296,8 квадратних метрів та земельну ділянку на 1523 квадратних метрів.

Його дружина володіє трьома машинами: BMW X6 2014 року випуску, Mitsubishi Outlander 2010 року випуску та Audi Q7 2016 року випуску. Їхній син їздить з 2021 року на BMW X4 2015 року випуску.

Дружина нардепа володіє 50% прав на ТОВ «ІМІДЖ-2014».

Згідно з декларацією у 2023 році доходи нардепа склали 629 тисячі 594 гривні офіційної зарплати нардепа та 582 тисячі гривень доходів від здачі майна в оренду. Його дружина Натяла Пасічна отримала 1 мільйон 912 тисяч гривень доходу від підприємництва, також 200 тисяч гривень отримав його син.

На банківських рахунках Олександр Пасічний зберігає 172 тисячі гривень, а готівкою 280 тисяч гривень, 32 тисячі доларів та 22 тисячі євро. Дружина нардеп на рахунках має 60 тисяч гривень, а зберігає готівкою 260 тисяч гривень, 73 тисячі доларів та 88 тисячі євро.

Що у деклараціях за 2023 рік?

Нагадаємо, що голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім задекларував, що володіє шістьма квартирами і двома автомобілями, а разом із дружиною зберігає готівкою понад 95 тисяч доларів і 500 тисяч гривень.

Водночас міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич подав декларацію про доходи та майно за 2023 рік: він отримав 678 тисяч гривень зарплати, а його дружина придбала три види криптовалюти.

Свої декларації також опублікували заступники очільника Миколаївської ОВА, заступники голови Херсонської ОВА та заступники міського голови Миколаєва. Зокрема, перший заступник мера Віталій Луков у декларації за 2023 рік вказав, що отримав 31 тисячу 629 гривень за виступ на онлайн-лекції в Берліні.

Перший заступник голови Миколаївської обласної ради Антон Табунщик, згідно декларації за 2023 рік, отримав 862 тисячі заробітної плати. В середньому це складає 72 тисячі гривень на місяць.

Свої декларації також опублікували мер Вознесенська Євгеній Величко та мер Первомайська Олег Демченко. Вознесенський міський голова задекларував 515 тисяч гривень заробітної плати, а первомайський – 1,7 мільйона гривень заробітної плати та автівку NISSAN X-TRAIL за 10 тисяч гривень.

А начальник Снігурівської міської військової адміністрації Іван Кухта задекларував 14 гектарів землі, чотири автомобілі та 110 тисяч доларів готівки.