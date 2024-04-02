Начальник Снігурівської міської військової адміністрації Іван Кухта. Фото: Аліса Мелік-Адамян, «НикВести»

Начальник Снігурівської міської військової адміністрації Іван Кухта задекларував 14 гектарів землі, чотири автомобілі та 110 тисяч доларів готівки.

Про це йдеться його у декларації за 2023 рік, що опублікована у Єдиному державному реєстрі, пишуть «НикВести».

Нерухомість та земельні ділянки

Начальник Снігурівської МВА Іван Кухта з 2012 року володіє 14 гектарами землі в Снігурівці та його дружина Євгенія Онищенко володіє також двома гектарами землі в Снігурівці. Загальна вартість земельних ділянок подружжя на дату набуття права складає 363 тисячі 35 гривень.

Також дружина Івана Кухти з 2014 року володіє квартирою у Миколаєві площею у 66,8 квадратних метрів. Та з 2015 року дружина Івана Кухти володіє земельною ділянкою площею 1,1 гектари в селі Рибаківка.

Крім того, Євгенія Онищенко з 2011 року володіє в спільній власності з Юрієм Чічковим офісом в Баштанці загальною площею 230 квадратних метрів. 50 відсотків офісу належить

Також з Юрієм Чічковим у Євгенії Онищенко з 2017 року є у власності спільна земельна ділянка площею 240 квадратних метрів у Баштанці.

Транспортні засоби

У власності Івана Кухти є чотири автомобілі.

У 2012 році він придбав Volkswagen transporter 2006 року випуску. У 2018 році ван Кухта придбав Peugeot 5008 2013 року випуску.

Та в 2019 році Іван Кухта задекларував купівлю автобуса Merctdes-Benz 609 D 1996 року випуску та автомобіля Skoda superb 2008 року випуску.

Його дружина Євгенія Онищенко володіє з 2020 року Opel Insignia 2013 року випуску.

Доходи та заощадження

У декларації зазначено, що дружині Івана Кухти належить компанія ТОВ «Ків-транс» зі статутним капіталом 100 тисяч гривень. Основним видом підприємницької діяльності компанії є оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин та транспортне оброблення вантажів.

За 2023 рік Іван Кухта отримав 212 тисяч 441 гривень зарплати, та 24 тисячі гривень доходу від компанії «Ків-Транс» та 1200 гривень доходу від компанії «Юг-Тір-Сервіс».

Його дружина отримала заплату у розмірі 9 тисяч 484 гривні.

Готівкою Іван Кухта зберігає 110 тисяч доларів та 250 тисяч гривень. Банківських рахунків у подружжя не зареєстровано.

Нагдаємо, мер Первомайська Олег Демченко, обраний від партії «Опозиційний блок», подав декларацію про доходи та майно за 2023 рік. У ній він задекларував 1,7 мільйона гривень заробітної плати та автівку NISSAN X-TRAIL за 10 тисяч гривень.

Також зазначимо, що перший заступник голови Миколаївської обласної ради минулий рік отримав 862 тисячі заробітної плати. В середньому це складає 72 тисячі гривень на місяць.

Своєю чергою, мер Вознесенська Євгеній Величко подав декларацію про доходи та майно за 2023 рік. За цей рік він отримав 515 тисяч гривень заробітної плати.