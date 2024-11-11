Заступницю головного лікаря Львівської обласної МСЕК підозрюють у поданні неправдивих відомостей у декларації

Посадовиця МСЕК не задекларувала нерухомість та дорогі автівки. Фото: Офіс Генпрокурора

Заступницю головного лікаря Львівської обласної медико-соціальної експертної комісії підозрюють у неправдивій інформації в декларації про майно та доходи.

За даними Офісу Генерального прокурора, посадовиця у своїй декларації за 2023 рік не зазначила інформацію про нерухомість та транспортні засоби, які перебувають у користуванні її чоловіка.

Йдеться про орендований гараж та дві преміум-автівки: Mercedes-Benz GLE 300D Coupe та BMW X5. Зазначається, що загальна вартість перевищує 5,9 мільйона гривень.

У відомстві повідомили, що в рамках розслідування правоохоронці перевіряють можливу причетність підозрюваної до прийняття рішень про призначення груп інвалідності без належних на то підстав.

Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу для підозрюваної.

Нагадаємо, що посадовицю Центральної медико-соціальної експертної комісії затримали під час отримання хабаря у 2 тисячі доларів за надання чоловіку фейкової групи інвалідності.