Гральний бізнес — одна з галузей економіки, яка, як вважають законодавці, потребує підвищеного контролю з боку держави. Причина у соціальних ризиках. Щоб знизити їх та не допустити поширення ігрової залежності, держава запроваджує низку обмежень для організаторів азартних ігор. Зокрема, досить жорсткі вимоги закон висуває до реклами грального бізнесу. Обмеження стосуються рекламодавців, виробників та розповсюджувачів рекламних продуктів.
На початку квітня стало відомо, що готуються нові законодавчі обмеження з метою посилення контролю у гральній сфері. Медіа, які регулярно публікують новини казино, повідомляли про рішення парламентського комітету запровадити ще більш жорсткі вимоги щодо змісту та розповсюдження реклами азартних ігор.
Зазначимо, що посилення рекламного законодавства розпочалося влітку 2023 року. Тоді було внесено зміни до закону щодо виготовлення та розповсюдження реклами. Функцію контролю за дотриманням вимог доручили державному регулятору. КРАІЛ також отримала право штрафувати порушників закону. До речі, прецедент уже існує.
Незважаючи на штрафи, виявилося, що не всі суб'єкти господарювання дотримуються законодавчих норм. Реклами, на думку громадських діячів та окремих експертів, стало надто багато. Причому в місцях, де її не повинно бути, — наприклад, у метрополітені.
Внаслідок неконтрольованого поширення закликів грати, як стверджують представники громадянського суспільства, збільшилася кількість людей з ознаками лудоманії. З'явилася навіть петиція, у якій президенту рекомендували обмежити роботу онлайн-казино.
Замість неефективних заборон депутати вирішили запровадити нові рекламні обмеження та розпустити КРАІЛ, оскільки вона не зуміла налагодити належний контроль за розповсюдженням реклами.
Якщо схвалені на засіданні фінансового комітету зміни будуть затверджені парламентом, то під забороною опиниться вся рекламна продукція, яку розповсюджували аудіовізуальні та аудіальні медіа. Також не можна буде рекламувати азартні ігри в онлайн-медіа та будь-яких друкованих ЗМІ, крім спеціалізованих видань.
Серед нововведень, які пропонує законопроект, вважаємо за потрібне звернути увагу на такі норми:
Нові вимоги також стосуються заборон на використання в рекламних текстах патріотичної символіки та тематики.
Відповідно до оновлених норм закону, компанії, які займаються організацією та проведенням азартних ігор, не можуть бути спонсорами. За порушення закону передбачено не лише штрафи, а й позбавлення ліцензії.
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Гральний бізнес — одна з галузей економіки, яка, як вважають законодавці, потребує підвищеного контролю з боку держави. Причина у соціальних ризиках. Щоб знизити їх та не допустити поширення ігрової залежності, держава запроваджує низку обмежень для організаторів азартних ігор. Зокрема, досить жорсткі вимоги закон висуває до реклами грального бізнесу. Обмеження стосуються рекламодавців, виробників та розповсюджувачів рекламних продуктів.
На початку квітня стало відомо, що готуються нові законодавчі обмеження з метою посилення контролю у гральній сфері. Медіа, які регулярно публікують новини казино, повідомляли про рішення парламентського комітету запровадити ще більш жорсткі вимоги щодо змісту та розповсюдження реклами азартних ігор.
Зазначимо, що посилення рекламного законодавства розпочалося влітку 2023 року. Тоді було внесено зміни до закону щодо виготовлення та розповсюдження реклами. Функцію контролю за дотриманням вимог доручили державному регулятору. КРАІЛ також отримала право штрафувати порушників закону. До речі, прецедент уже існує.
Незважаючи на штрафи, виявилося, що не всі суб'єкти господарювання дотримуються законодавчих норм. Реклами, на думку громадських діячів та окремих експертів, стало надто багато. Причому в місцях, де її не повинно бути, — наприклад, у метрополітені.
Внаслідок неконтрольованого поширення закликів грати, як стверджують представники громадянського суспільства, збільшилася кількість людей з ознаками лудоманії. З'явилася навіть петиція, у якій президенту рекомендували обмежити роботу онлайн-казино.
Замість неефективних заборон депутати вирішили запровадити нові рекламні обмеження та розпустити КРАІЛ, оскільки вона не зуміла налагодити належний контроль за розповсюдженням реклами.
Якщо схвалені на засіданні фінансового комітету зміни будуть затверджені парламентом, то під забороною опиниться вся рекламна продукція, яку розповсюджували аудіовізуальні та аудіальні медіа. Також не можна буде рекламувати азартні ігри в онлайн-медіа та будь-яких друкованих ЗМІ, крім спеціалізованих видань.
Серед нововведень, які пропонує законопроект, вважаємо за потрібне звернути увагу на такі норми:
Нові вимоги також стосуються заборон на використання в рекламних текстах патріотичної символіки та тематики.
Відповідно до оновлених норм закону, компанії, які займаються організацією та проведенням азартних ігор, не можуть бути спонсорами. За порушення закону передбачено не лише штрафи, а й позбавлення ліцензії.