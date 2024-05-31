Порт Очаків, ілюстраційне фото

Російські війська вчергове атакували Миколаївську область.

Про це повідомили у Миколаївській ОВА.

Зазначається, що вночі, 31 травня, о 01:50 під ворожим артилерійським обстрілом перебував Очаків.

Внаслідок атаки постраждалих немає.

Нагадаємо, у ніч на 29 травня силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено одинадцять безпілотників типу Shahed 131/136.