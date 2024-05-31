Російські війська вчергове атакували Миколаївську область.
Про це повідомили у Миколаївській ОВА.
Зазначається, що вночі, 31 травня, о 01:50 під ворожим артилерійським обстрілом перебував Очаків.
Внаслідок атаки постраждалих немає.
Нагадаємо, у ніч на 29 травня силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено одинадцять безпілотників типу Shahed 131/136.
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Обстріли енергетики, мобілізація та «ухилянти» — що і як пишуть медіа Миколаєва про війнуКатерина Середа
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Російські війська вчергове атакували Миколаївську область.
Про це повідомили у Миколаївській ОВА.
Зазначається, що вночі, 31 травня, о 01:50 під ворожим артилерійським обстрілом перебував Очаків.
Внаслідок атаки постраждалих немає.
Нагадаємо, у ніч на 29 травня силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено одинадцять безпілотників типу Shahed 131/136.