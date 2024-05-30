Миколаївська міська рада. Ілюстраційне фото

Депутати Миколаївської міської ради погодили знесення старої будівлі котельні. Ділянку використають для реалізації спільного з міжнародними партнерами проєкту.

Відповідне рішення ухвалили депутати на засіданні сесії у четвер, 30 травня, повідомляють «НикВести».

Мер міста Олексендр Сєнкевич пояснив, що територія знаходиться неподалік КП «Центр захисту тварин». Там розміщена стара котельня, яка будувалася ще у часи Радянського Союзу, але не була запущена. У 2006 році приміщення розікрали і будівля всі ці роки не використовувалась.

«Таких котелень у нас планувалося три. Одна в Корабельному районі, одна в цьому місці і одна в Інгульському районі в районі нафтобази. Після розвалу Радянського Союзу у дуже короткий термін дві котельні розпиляли і витягли з них недобудований метал. Одна котельна у Корабельному районі залишилась, ми її модернізували. Цей об’єкт довгий час не використовувався. Зараз у нас з нашими міжнародними партнерами є ідея щодо використання цієї ділянки. Територія знаходилась без охорони. Все, що можна було там вкрасти — вкрали. Поряд знаходиться центр захисту тварин, який використовує частину території», — додав він.

Під час голосування депутати підтримали рішення 28-а голосами «за».

Також Олександр Сєнкевич розпорядився підготувати депутатам детальнішу інформацію щодо цієї ділянки та планів її використання.

Нагадаємо, що Миколаїв налагодив партнерство з чотирма європейськими містами у 2023 році й планує зробити це з ще трьома у 2024 році.

Післявоєнна відбудова Миколаєва

Наразі відомо, що близько 60% допомоги, яку Данія спрямовує до України, надходить в Миколаїв та Миколаївську область.

На щорічному форумі видавництва «Юридична практика» Business & Legal Infrastructure Forum посол Данії в Україні заявив про бачення післявоєнної відбудови Миколаєва з дружніми умовами для пішоходів, велоінфраструктурою.

Перебуваючи в Миколаєві, посол пояснив, що Данія після закінчення повномасштабної війни допоможе Миколаєву відновити та модернізувати потужності кораблебудування.

Крім того, Данія буде відбудовувати ліцей імені Миколи Аркаса зі збереженням його автентичного вигляду. Станом на вересень 2023 року українські архітектори представили Оле Егбергу Міккельсену варіанти відбудови.

Ще один навчальний заклад, який відбудують данці, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова (НУК). Посол королівства Данія в Україні Олє Егберг Міккельсен впевнений, що це відродить Миколаїв, як «місто кораблебудування».

Посол також підтримав ідею створення в Миколаєві данського кварталу або парку, проте на сьогодні це питання поки що залишається на стадії ідеї.

Нагадаємо, що міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич розповів, за яким принципом партнери допомагають місту: є перелік запитів від основних розпорядників.

Початок співпраці Данії з Миколаєвом

В березні 2022 року президент України, виступаючи перед парламентом Данії, закликав країну взяти «шефство» над Миколаєвом після завершення повномасштабної війни, розв’язаної Росією.

Наприкінці серпня минулого року міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич і міністр у справах міжнародного розвитку Данії Флеммінг Мьоллер Мортенсен підписали меморандум про співпрацю. Меморандум передбачає спільну роботу над формуванням проєктів реконструкції та залученням інвесторів із різних країн до відновлення Миколаєва.

В січні 2023 року в Миколаєві відбулася зустріч представників Данії та України з приводу планування подальшого відновлення міста.

3 липня міністр Королівства Данія оголосила новий пакет допомоги для Миколаївської області.

У вересні після зустрічі з прем’єр-міністром Метте Фредеріксен президент Володимир Зеленський анонсував відкриття в Миколаєві офісу посольства Данії в Україні.