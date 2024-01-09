Миколаїв налагодив партнерство з чотирма європейськими містами у 2023 році й планує зробити це з ще трьома у 2024 році.
Про це йдеться у звіті міського голови Олександра Сєнкевича за підсумками 2023 року, передають «НикВести».
Торік Миколаїв налагодив партнерство з містами: Сент-Гелієр (Джерсі), Крістіансанн (Норвегія), Ольборг (Данія) і Дуррес (Албанія). Також у 2023 році місто підписало меморандум із французькою асоціацією «Нарбона-Україна».
У 2024 році міська влада планує ще підписати партнерство із шотландським Глазго, фінським Котка й італійським Барі.
«З усіма містами та організаціями ми вибудовуємо окрему комунікацію. Налагоджуємо співробітництво на рівні різних підрозділів. Звичайно, залучаємо для Миколаєва і допомогу від них», — сказав Олександр Сєнкевич.
До прикладу, Сент-Гелієр надіслав Миколаєву дев'ять генераторів різної потужності для котелень і медичне обладнання. Крістіансанн передав місту шість автобусів, трансформаторні підстанції та медикаменти. А «Нарбона-Україна» надіслала місту два автомобілі швидкої допомоги, автобус, два легкові автомобілі, пекарське та медичне обладнання.
Нагадаємо, посол Королівства Данія в Україні Оле Егберг Міккельсен сподівається, що їх успішний досвід шефства над Миколаєвом надихне інші європейські країни взяти на себе подібну роль для підтримки прифронтових міст України.
В березні 2022 року президент України, виступаючи перед парламентом Данії, закликав країну взяти «шефство» над Миколаєвом після завершення повномасштабної війни, розв’язаної Росією.
Наприкінці серпня минулого року міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич і міністр у справах міжнародного розвитку Данії Флеммінг Мьоллер Мортенсен підписали меморандум про співпрацю. Меморандум передбачає спільну роботу над формуванням проєктів реконструкції та залученням інвесторів із різних країн до відновлення Миколаєва.
В січні 2023 року в Миколаєві відбулася зустріч представників Данії та України з приводу планування подальшого відновлення міста.
3 липня міністр Королівства Данія оголосила новий пакет допомоги для Миколаївської області.
У вересні після зустрічі з прем’єр-міністром Метте Фредеріксен президент Володимир Зеленський анонсував відкриття в Миколаєві офісу посольства Данії в Україні.
Наразі відомо, що близько 60% допомоги, яку Данія спрямовує до України, надходить в Миколаїв та Миколаївську область.
На щорічному форумі видавництва «Юридична практика» Business & Legal Infrastructure Forum посол Данії в Україні заявив про бачення післявоєнної відбудови Миколаєва з дружніми умовами для пішоходів, велоінфраструктурою.
Перебуваючи в Миколаєві, посол пояснив, що Данія після закінчення повномасштабної війни допоможе Миколаєву відновити та модернізувати потужності кораблебудування.
Крім того, Данія буде відбудовувати ліцей імені Миколи Аркаса зі збереженням його автентичного вигляду. Станом на вересень 2023 року українські архітектори представили Оле Егбергу Міккельсену варіанти відбудови.
Ще один навчальний заклад, який відбудують данці, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова (НУК). Посол королівства Данія в Україні Олє Егберг Міккельсен впевнений, що це відродить Миколаїв, як «місто кораблебудування».
Посол також підтримав ідею створення в Миколаєві данського кварталу або парку, проте на сьогодні це питання поки що залишається на стадії ідеї.
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Миколаїв налагодив партнерство з чотирма європейськими містами у 2023 році й планує зробити це з ще трьома у 2024 році.
Про це йдеться у звіті міського голови Олександра Сєнкевича за підсумками 2023 року, передають «НикВести».
Торік Миколаїв налагодив партнерство з містами: Сент-Гелієр (Джерсі), Крістіансанн (Норвегія), Ольборг (Данія) і Дуррес (Албанія). Також у 2023 році місто підписало меморандум із французькою асоціацією «Нарбона-Україна».
У 2024 році міська влада планує ще підписати партнерство із шотландським Глазго, фінським Котка й італійським Барі.
«З усіма містами та організаціями ми вибудовуємо окрему комунікацію. Налагоджуємо співробітництво на рівні різних підрозділів. Звичайно, залучаємо для Миколаєва і допомогу від них», — сказав Олександр Сєнкевич.
До прикладу, Сент-Гелієр надіслав Миколаєву дев'ять генераторів різної потужності для котелень і медичне обладнання. Крістіансанн передав місту шість автобусів, трансформаторні підстанції та медикаменти. А «Нарбона-Україна» надіслала місту два автомобілі швидкої допомоги, автобус, два легкові автомобілі, пекарське та медичне обладнання.
Нагадаємо, посол Королівства Данія в Україні Оле Егберг Міккельсен сподівається, що їх успішний досвід шефства над Миколаєвом надихне інші європейські країни взяти на себе подібну роль для підтримки прифронтових міст України.
В березні 2022 року президент України, виступаючи перед парламентом Данії, закликав країну взяти «шефство» над Миколаєвом після завершення повномасштабної війни, розв’язаної Росією.
Наприкінці серпня минулого року міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич і міністр у справах міжнародного розвитку Данії Флеммінг Мьоллер Мортенсен підписали меморандум про співпрацю. Меморандум передбачає спільну роботу над формуванням проєктів реконструкції та залученням інвесторів із різних країн до відновлення Миколаєва.
В січні 2023 року в Миколаєві відбулася зустріч представників Данії та України з приводу планування подальшого відновлення міста.
3 липня міністр Королівства Данія оголосила новий пакет допомоги для Миколаївської області.
У вересні після зустрічі з прем’єр-міністром Метте Фредеріксен президент Володимир Зеленський анонсував відкриття в Миколаєві офісу посольства Данії в Україні.
Наразі відомо, що близько 60% допомоги, яку Данія спрямовує до України, надходить в Миколаїв та Миколаївську область.
На щорічному форумі видавництва «Юридична практика» Business & Legal Infrastructure Forum посол Данії в Україні заявив про бачення післявоєнної відбудови Миколаєва з дружніми умовами для пішоходів, велоінфраструктурою.
Перебуваючи в Миколаєві, посол пояснив, що Данія після закінчення повномасштабної війни допоможе Миколаєву відновити та модернізувати потужності кораблебудування.
Крім того, Данія буде відбудовувати ліцей імені Миколи Аркаса зі збереженням його автентичного вигляду. Станом на вересень 2023 року українські архітектори представили Оле Егбергу Міккельсену варіанти відбудови.
Ще один навчальний заклад, який відбудують данці, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова (НУК). Посол королівства Данія в Україні Олє Егберг Міккельсен впевнений, що це відродить Миколаїв, як «місто кораблебудування».
Посол також підтримав ідею створення в Миколаєві данського кварталу або парку, проте на сьогодні це питання поки що залишається на стадії ідеї.
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Про електронний квиток в МиколаєвіЮрій Решетник
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Ми вчергове виграли суд у АТ «Миколаївгаз»Максим Коваль
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