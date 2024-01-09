Миколаїв та норвезьке місто Крістіансанн стали містами-партнерами, травень 2023 року

Миколаїв налагодив партнерство з чотирма європейськими містами у 2023 році й планує зробити це з ще трьома у 2024 році.

Про це йдеться у звіті міського голови Олександра Сєнкевича за підсумками 2023 року, передають «НикВести».

Торік Миколаїв налагодив партнерство з містами: Сент-Гелієр (Джерсі), Крістіансанн (Норвегія), Ольборг (Данія) і Дуррес (Албанія). Також у 2023 році місто підписало меморандум із французькою асоціацією «Нарбона-Україна».

У 2024 році міська влада планує ще підписати партнерство із шотландським Глазго, фінським Котка й італійським Барі.

«З усіма містами та організаціями ми вибудовуємо окрему комунікацію. Налагоджуємо співробітництво на рівні різних підрозділів. Звичайно, залучаємо для Миколаєва і допомогу від них», — сказав Олександр Сєнкевич.

До прикладу, Сент-Гелієр надіслав Миколаєву дев'ять генераторів різної потужності для котелень і медичне обладнання. Крістіансанн передав місту шість автобусів, трансформаторні підстанції та медикаменти. А «Нарбона-Україна» надіслала місту два автомобілі швидкої допомоги, автобус, два легкові автомобілі, пекарське та медичне обладнання.

Нагадаємо, посол Королівства Данія в Україні Оле Егберг Міккельсен сподівається, що їх успішний досвід шефства над Миколаєвом надихне інші європейські країни взяти на себе подібну роль для підтримки прифронтових міст України.

Початок співпраці Данії з Миколаєвом

В березні 2022 року президент України, виступаючи перед парламентом Данії, закликав країну взяти «шефство» над Миколаєвом після завершення повномасштабної війни, розв’язаної Росією.

Наприкінці серпня минулого року міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич і міністр у справах міжнародного розвитку Данії Флеммінг Мьоллер Мортенсен підписали меморандум про співпрацю. Меморандум передбачає спільну роботу над формуванням проєктів реконструкції та залученням інвесторів із різних країн до відновлення Миколаєва.