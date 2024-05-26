Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич, фото «НикВести»

Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич розповів, за яким принципом партнери допомагають місту: є перелік запитів від основних розпорядників.

Про це міський голова сказав на брифінгу, пишуть «НикВести».

За його словами, партнери не вирішують самостійно, яку допомогу надіслати, а орієнтується на завчасно складений список потреб.

— Ми централізовано збираємо потреби. Іноді буває так, як нещодавно в Італії, наші люди, які там проживають, вийшли на консула і запропонували прислати у Миколаїв 25 тисяч шприців. Але проблема у тому, що у них є строк придатності і він не такий великий. І доставити це все сюди коштувало б дорожче, ніж ми б отримали цієї допомоги. Частину довелося б викинути, тому що вона була б через деякий час не придатна, — сказав міський голова.

Саме з цієї причини, за словами міського голови формується перелік потреб на основі запитів головних розпорядників міста. Відповідно, донори обирають, чим можуть допомогти Миколаєву орієнтуючись на цей список.

— Ми маємо цей перелік транспорту, машин, механізмів від наших головних розпорядників і коли нас питають чим вам допомогти, ми надсилаємо ці листи, а вони обирають, — повідомив Олександр Сєнкевич.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський відзначив Миколаїв, назвавши його одним з найкращих прикладів співпраці з міжнародними партнерами в питаннях відновлення громад.

Зазначимо, що у 2023 році Миколаїв налагодив партнерство з чотирма європейськими містами й планує зробити це з ще трьома у 2024 році.

Початок співпраці Данії з Миколаєвом

В березні 2022 року президент України, виступаючи перед парламентом Данії, закликав країну взяти «шефство» над Миколаєвом після завершення повномасштабної війни, розв’язаної Росією.

Наприкінці серпня минулого року міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич і міністр у справах міжнародного розвитку Данії Флеммінг Мьоллер Мортенсен підписали меморандум про співпрацю. Меморандум передбачає спільну роботу над формуванням проєктів реконструкції та залученням інвесторів із різних країн до відновлення Миколаєва.

В січні 2023 року в Миколаєві відбулася зустріч представників Данії та України з приводу планування подальшого відновлення міста.

3 липня міністр Королівства Данія оголосила новий пакет допомоги для Миколаївської області.

У вересні після зустрічі з прем’єр-міністром Метте Фредеріксен президент Володимир Зеленський анонсував відкриття в Миколаєві офісу посольства Данії в Україні.

Післявоєнна відбудова Миколаєва

Наразі відомо, що близько 60% допомоги, яку Данія спрямовує до України, надходить в Миколаїв та Миколаївську область.

На щорічному форумі видавництва «Юридична практика» Business & Legal Infrastructure Forum посол Данії в Україні заявив про бачення післявоєнної відбудови Миколаєва з дружніми умовами для пішоходів, велоінфраструктурою.

Перебуваючи в Миколаєві, посол пояснив, що Данія після закінчення повномасштабної війни допоможе Миколаєву відновити та модернізувати потужності кораблебудування.

Крім того, Данія буде відбудовувати ліцей імені Миколи Аркаса зі збереженням його автентичного вигляду. Станом на вересень 2023 року українські архітектори представили Оле Егбергу Міккельсену варіанти відбудови.

Ще один навчальний заклад, який відбудують данці, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова (НУК). Посол королівства Данія в Україні Олє Егберг Міккельсен впевнений, що це відродить Миколаїв, як «місто кораблебудування».

Посол також підтримав ідею створення в Миколаєві данського кварталу або парку, проте на сьогодні це питання поки що залишається на стадії ідеї.