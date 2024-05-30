Керівник першого слідчого відділу Державного бюро розслідувань у Миколаєві Сергій Козюра. Фото НикВести

З початком повномасштабного вторгнення на Миколаївщині стало більше злочинів пов’язаних з колабораційною діяльністю та військовими правопорушеннями.

Про це заявив керівник першого слідчого відділу Державного бюро розслідувань у Миколаєві Сергій Козюра в ході брифінгу 29 травня, пишуть «НикВести»

За його словами, з початком великої війни з'явилася низка статей, за якими раніше не розслідували справи.

— Маємо позитивні приклади розслідування таких злочинів, як колабораційна діяльність, особливо після деокупації Миколаївської області. Також нам доручалося розслідування частини злочинів на території Херсонщини, — сказав Сергій Козюра.

Окрім цього в регіоні зросла кількість військових правопорушень.

— Збільшилось тому що не було війни і взагалі вчинення кримінальних правопорушень не так було розповсюджене, — сказав Сергій Козюра.

Керівник відділу відмічає, що порівняно з початком 2023 року, кількість кримінальних проваджень зросла на 84%, а сума збитків у цих справах збільшилась на 1842%: минулого року 2 706 гривень, у 2024-му — 52 549 гривень.

— Зараз особи рядового начальницького складу працюють понаднормово: у вихідні та святкові дні. З поставленими завданнями, я вважаю, справляються, — підкреслив Сергій Козюра.

Раніше у ДБР розповіли, що колишнього миколаївського прокурора підозрюють у привласненні понад ₴4,7 млн речових доказів.