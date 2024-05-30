Відкриття найбільшого найпростішого укриття у Миколаєві. Фото: НикВести

У четвер, 30 травня, у миколаївському ліцеї №55 відбулось відкриття укриття. Наразі воно є найбільшим сховищем у місті, в якому одночасно можуть знаходитись 500-550 учнів та вчителів ліцею.

Про це повідомляє кореспондент «НикВести».

«Підземна школа» складається з п’яти великих приміщень, загальною площею майже 940 квадратних метрів, включно з санітарними кімнатами. За словами виконуючого обов’язки директора ліцею Дмитра Василькова, у підвальному приміщенні є 500-600 посадкових місць, цього буде достатньо для всього колективу ліцею.

— Скажу чесно, емоції мене переповнюють. Я реаліст і я до останнього не вірив, що таке можливо. Я вірив у нашу команду, кожен до деталей все обмірковував, я такого ще не бачив. Все тут зроблено з любов'ю, — сказав Дмитро Васильков.

В укритті є велика кімната, в якій навчаються учні школи. Звукоізольовані штори розділяють приміщення на п’ять зон. Також у сховищі є невелика бібліотека — книжки для неї принесли учні.

Приміщення для навчання. Фото: НикВести

У підвальному приміщенні є три кімнати, в яких розташований проектор, інтерактивна дошка та колонка. Тут діти мають можливість дивитися презентації та фільми, каже директор.

— Дійсно класно,що під час повітряної тривоги діти можуть спуститися в укриття і далі тут навчатися — задумка була саме у цьому, тому що іноді тривога лунає 2 години і цей час дітей треба чимось зайняти, – додав Дмитро Васильков.

Відкриття найбільшого найпростішого укриття у Миколаєві. Фото: НикВести

В укритті є пожежні щити, в кожній із кімнат є вогнегасники. За словами в.о. директора, системи автоматичного пожежогасіння в укритті немає, але в майбутньому її планують встановити.

Миколаївський ліцей №55 має власну свердловину з системою очищення, в одному з технічних приміщень зберігаються 7 тон води. Також в укритті є дві зарядні станції, які у разі вимкнення світла, можуть забезпечити електроенергією протягом двох годин. У підвальному приміщені також медпункт та окремі санвузли для дівчат та хлопчиків.

Медпункт в укритті. Фото: НикВести Медпункт в укритті. Фото: НикВести

Укриття вдалось облаштувати завдяки сумісній роботі благодійного фонду savED, всеукраїнським виданням «Української правди» та фондом CORE.

Представниця благодійного фонду savED сказала, що ремонт цього укриття був важливим для фонду, тому що в цій школі зокрема навчаються багато дітей з Херсону та інших прифронтових регіонів країни.

— Наявність укриття дозволить їм повернутися до навчання офлан, якщо буде дозволяти безпекова ситуація, — сказала вона.

Партнери, які допомогли облаштувати укриття, директор школи Дмитро Васильков та мер Миколаєва Олександр Сєнкевич Фото: НикВести

Міський голова Олександр Сєнкевич подякував партнерами, які долучились до облаштування укриття та сподівається, що в Миколаєві будуть і надалі відкриватися схожі укриття, де діти можуть отримувати освіту.

– Зайшовши у це укриття я здивувався і велику вдячність партнерам, з те що ми маємо таке сучасне укриття, де діти буде комфортно вчитися. На жаль, в такі часи вони повинні будуть вчитися тут, але я хочу щоб вони повернулися за парти. Я дуже сподіваюся, що діти також будуть вдячними партнерам за те, що вони зробили і будуть ставитися відповідально, — сказав Олександр Сєнкевич.

Головна редакторка «Української правди» Сегвіль Мусаєва згадує, як у серпні 2023 року видання оголосило збір на ремонт укриття. Необхідну суму вдалося зібрати вже у наприкінці жовтня.

— Близько двох тисяч людей долучилися до збору, суми були різні: від 10 гривень до 2 мільйонів. Миколаїв дуже близький до Херсону і взагалі до лінії фронту і тут дійсно є необхідність в укриттях. Ми хотіли зробити проект у прифронтовому місті, щоб показати, що незважаючи на все те, що відбувається, у дітей є можливість здобувати освіту, — сказала Сегвіль Мусаєва.

Укриття у ліцеї №55. Фото: НикВести

Укриття у ліцеї №55. Фото: НикВести

Укриття у ліцеї №55. Фото: НикВести

Пожежні щити. Фото: НикВести

Укриття у ліцеї №55. Фото: НикВести

Укриття у ліцеї №55. Фото: НикВести

Укриття у ліцеї №55. Фото: НикВести

Укриття у ліцеї №55. Фото: НикВести

Медпункт в укритті. Фото: НикВести

Бібліотека в укритті у ліцеї №55. Фото: НикВести.

Бібліотека в укритті у ліцеї №55. Фото: НикВести.

Учні ліцею №55 в укритті. Фото: НикВести.

Учні ліцею №55 в укритті. Фото: НикВести.

Учні ліцею №55 в укритті. Фото: НикВести.

Відкриття найбільшого найпростішого укриття у Миколаєві. Фото: НикВести

Відкриття найбільшого найпростішого укриття у Миколаєві. Фото: НикВести

Відкриття найбільшого найпростішого укриття у Миколаєві. Фото: НикВести

Учні ліцею №55 в укритті. Фото: НикВести.

Відкриття найбільшого найпростішого укриття у Миколаєві. Фото: НикВести

Учні ліцею №55 в укритті. Фото: НикВести.

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич. Фото: НикВести

Відкриття найбільшого найпростішого укриття у Миколаєві. Фото: НикВести

Директор ліцею Дмитро Васильков та головна редакторка УП Сегвіль Мусаєва Фото: НикВести

Учні ліцею №55 в укритті. Фото: НикВести.

Учні ліцею №55 в укритті. Фото: НикВести.

Відкриття найбільшого найпростішого укриття у Миколаєві. Фото: НикВести

Вентиляційна система в укритті. Фото: НикВести

Відкриття найбільшого найпростішого укриття у Миколаєві. Фото: НикВести

Відкриття найбільшого найпростішого укриття у Миколаєві. Фото: НикВести

Відкриття найбільшого найпростішого укриття у Миколаєві. Фото: НикВести

Учні ліцею №55 в укритті. Фото: НикВести.

Запас води в укритті . Фото НикВести

Учні ліцею №55 в укритті. Фото: НикВести.

Учні ліцею №55 в укритті. Фото: НикВести.

Бібліотека в укритті. Фото: НикВести

Відкриття найбільшого найпростішого укриття у Миколаєві. Фото: НикВести

Відкриття найбільшого найпростішого укриття у Миколаєві. Фото: НикВести

Учні ліцею №55 в укритті. Фото: НикВести.

Учні ліцею №55 в укритті. Фото: НикВести.

Учні ліцею №55 в укритті. Фото: НикВести.

Санвузол в укритті Фото: НикВести

Відкриття найбільшого найпростішого укриття у Миколаєві. Фото: НикВести

Міський голова Олександр Сєнкевич. Фото: НикВести

Відкриття найбільшого найпростішого укриття у Миколаєві. Фото: НикВести

Відкриття найбільшого найпростішого укриття у Миколаєві. Фото: НикВести

Санвузол в укритті Фото: НикВести

Олександр Сєнкевич та Дмитро Васильков. Фото: НикВести

Вихід з укриття Фото: НикВести

Ситуація з укриттями у Миколаєві

Миколаїв опинився у списку областей з найгіршим станом укриттів. Після перевірки стану сховищ по усій Україні РНБО визнало незадовільною роботу щодо готовності укриттів до використання у низці областей та міст, зокрема — Миколаєві. Після чого міський голова звільнив начальника управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Олександра Герасименю. А перший заступник мера Віталій Луков отримав догану.

Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім уточнив, що 69% від занедбаних укриттів області припадають саме на Миколаїв. Водночас майже половина жителів міста (47%) оцінила стан бомбосховищ у місті як жахливий чи поганий.

Ще у травні 2023 року на ремонт та оснащення укриттів з бюджету Миколаєва виділили понад 70 мільйонів гривень. Проте зʼясувалося, що міський бюджет не отримає коштів зі 102 мільйонів гривень, які держава виділила на ремонт укриттів у школах та дитсадках області. А наприкінці серпня 2023 року очільник ОВА Віталій Кім заявив, що незадоволений укриттями у школах регіону.

Керівниця управління освіти Миколаївської міської ради Ганна Личко повідомила, що у місті ремонтують укриття у 21 школі, ще 9 — на етапі планування. Тоді ж у міській раді заявляли, що до кінця 2023 року департамент житлово-комунального господарства планує відремонтувати 18 найпростіших укриттів.

У жовтні 2023 року «НикВести» повідомляли, що департамент архітектури Миколаївської ОВА впродовж місяця уклав 27 прямих договорів на розробку проєктно-кошторисної документації та проведення капітальних ремонтів закладів бюджетної сфери з фірмою з ТОВ «Архітектурне бюро — Хвиля 89», яка існує менше ніж півроку та належить члену громадської ради області з питань відновлення. Пізніше Миколаївська ОВА пояснила, що прямі договори на проектування укриттів з цією фірмою дозволили зекономити бюджет.

Читайте статтю «НикВести» «Ремонт під кінець року: кому без конкурсу дісталися підряди на укриття у Миколаєві».