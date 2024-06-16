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На розроблення схем комплексного розміщення зовнішньої реклами в Одесі міськрада планує витратити 550 тисяч гривень.

Про це свідчать дані системи публічних закупівель ProZorro, пишуть «НикВести».

Місцеве комунальне підприємство КП «Одесреклама» оголосило про намір придбати послуги з розробки семи схем комплексного розміщення бордів, сітілайтів і вивісок для семи вулиць міста:

у межах від 4-ої станції Великого Фонтану до вул. Львівська

у межах від 1-ої до 7-ої станції Люстдорфської дороги

у межах вулиці Балківської

у межах вулиці Семена Палія

у межах вулиці Михайла Комарова

у межах проспекту Академіка Глушка

у межах вулиці Академіка Корольова

Схеми розроблятимуться з урахуванням архітектурної цілісності, топогеодезичних та містобудівних особливостей Одеси з метою збереження її історико-архітектурного середовища.

— Реалізація проекту сприятиме підвищенню туристичної привабливості міста та забезпечить зручне розміщення зовнішньої реклами з урахуванням інтересів місцевих громад та підприємств, – зазначається в проекті рішення.

Початок аукціону заплановано на 20 червня цього року, а роботи планується завершити впродовж трьох місяців після підписання договору.

Нагадаємо, що у 2023 році у Миколаєві підприємців зобов’язали перекласти українською ще близько 40 вивісок.