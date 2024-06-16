На розроблення схем комплексного розміщення зовнішньої реклами в Одесі міськрада планує витратити 550 тисяч гривень.
Про це свідчать дані системи публічних закупівель ProZorro, пишуть «НикВести».
Місцеве комунальне підприємство КП «Одесреклама» оголосило про намір придбати послуги з розробки семи схем комплексного розміщення бордів, сітілайтів і вивісок для семи вулиць міста:
Схеми розроблятимуться з урахуванням архітектурної цілісності, топогеодезичних та містобудівних особливостей Одеси з метою збереження її історико-архітектурного середовища.
— Реалізація проекту сприятиме підвищенню туристичної привабливості міста та забезпечить зручне розміщення зовнішньої реклами з урахуванням інтересів місцевих громад та підприємств, – зазначається в проекті рішення.
Початок аукціону заплановано на 20 червня цього року, а роботи планується завершити впродовж трьох місяців після підписання договору.
Нагадаємо, що у 2023 році у Миколаєві підприємців зобов’язали перекласти українською ще близько 40 вивісок.
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На розроблення схем комплексного розміщення зовнішньої реклами в Одесі міськрада планує витратити 550 тисяч гривень.
Про це свідчать дані системи публічних закупівель ProZorro, пишуть «НикВести».
Місцеве комунальне підприємство КП «Одесреклама» оголосило про намір придбати послуги з розробки семи схем комплексного розміщення бордів, сітілайтів і вивісок для семи вулиць міста:
Схеми розроблятимуться з урахуванням архітектурної цілісності, топогеодезичних та містобудівних особливостей Одеси з метою збереження її історико-архітектурного середовища.
— Реалізація проекту сприятиме підвищенню туристичної привабливості міста та забезпечить зручне розміщення зовнішньої реклами з урахуванням інтересів місцевих громад та підприємств, – зазначається в проекті рішення.
Початок аукціону заплановано на 20 червня цього року, а роботи планується завершити впродовж трьох місяців після підписання договору.
Нагадаємо, що у 2023 році у Миколаєві підприємців зобов’язали перекласти українською ще близько 40 вивісок.