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У Миколаєві продовжують перевіряти, як власники об’єктів торгівлі та сфери послуг дотримуються вимог мовного закону. Протягом серпня в місті перевірили близько 250 закладів та установ.

Про це повідомили в Миколаївській міській раді.

Там нагадують, що, згідно з законом, зовнішня реклама, оголошення, вказівники, вивіски та інша публічно розміщена текстова, візуальна і звукова інформація, що використовується для інформування про товари, роботи, послуги мають подаватися державною мовою. Також мовою обслуговування споживачів в Україні є українська мова.

В Інгульському районі з початку серпня обстежили 142 об'єкти та надали 23 попередження щодо усунення порушень. Під час рейду звертали увагу на назви закладів, рекламні оголошення, вивіски. В адміністрації зауважують, при обстеженні від початку року складали й комісійні акти про порушення мовного закону, які передали до секретаріату Уповноваженого із захисту державної мови для подальшого реагування. Після роз'яснювальної роботи, проведеної працівниками адміністрації, за 9 актами з 13 складених порушення усунули.

У Корабельному районі за минулий тиждень обстежили 65 установ. Виявили 5 порушень, надали 4 попередження. Суб'єктам господарювання нагадали про адміністративну відповідальність за порушення Закону.

У Центральному районі перевірили понад 20 об’єктів. З власниками 7 закладів торгівлі та надання послуг провели роз'яснювальні бесіди.

У Заводському районі обстежили 21 об’єкт. Надали попередження 6 власникам та склали акти щодо зміни назв та рекламних носіїв.

Нагадаємо, нещодавно правоохоронці розпочали кримінальне провадження за фактом порушення рівноправності громадян у Миколаєві.

Під час моніторингу поліцейські виявили відео, опубліковане «НикВести», де в одному з мікрорайонів Миколаєва чоловік принижує на вулиці жінку через її спілкування українською мовою.

Як відомо, це не перший випадок, коли в Миколаєві місцевих ображають за використання в побуті української мови. Днями така ситуація сталась в центрі міста, де жінка почала ображати перехожу за те, що вона спілкувалась українською мовою.

Пізніше поліція розпочала кримінальне провадження за фактом порушення рівноправності громадян.

На ситуацію відреагував також мовний омбудсмен Тарас Кремінь, заявивши, що така дискримінація не є типовою в Україні.

Підкреслимо також, що станом на сьогоднішній день кількість людей, які розмовляють українською мовою в повсякденному житті, зокрема, в Миколаєві стала рекордною за роки незалежності України.