Саудівська Аравія планує вкласти $40 млрд для інвестицій у ШІ. Фото: Getty Images

Уряд Саудівської Аравії планує створити фонд розміром близько 40 мільярдів доларів для інвестицій у штучний інтелект.

Про це пише The New York Times із посиланням на осіб, знайомих із такими планами, передає Межа.

За словами джерел, впродовж минулих тижнів представники Державного інвестиційного фонду Саудівської Аравії обговорювали потенційне партнерство з різними фінансистами.

До їхнього числа потрапила Andreessen Horowitz — одна з провідних венчурних фірм Кремнієвої долини. Попри оприлюднення цих подробиць джерела попередили, що плани можуть ще змінитися.

Але якщо вони справдяться, технологічний фонд зробить Саудівську Аравію найбільшим у світі інвестором у штучний інтелект. Також це продемонструє глобальні бізнес-амбіції країни, а також її зусилля з диверсифікації економіки та ствердження себе як більш впливового гравця в геополітиці

Як відомо, розвиток технології ШІ привертає увагу багатьох представників галузі. Приміром, недавно повідомлялося про переговори гендиректора OpenAI Сема Альтмана щодо залучення фінансування для ініціативи на збільшення світових потужностей з виробництва чипів і розширення можливостей ШІ. Проєкт називають справді масштабним — він може потребувати 5-7 трильйонів доларів.

За інформацією NYT, представники Саудівської Аравії повідомили потенційним партнерам, що країна прагне підтримати низку технологічних стартапів, пов’язаних зі штучним інтелектом, включаючи виробників чипів і великі центри обробки даних.

Нагадаємо, дослідники Google розробили ШІ-інструмент під назвою Vlogger, здатний створювати реалістичні відеоролики на основі фотографії.